هاشمی: انسجام ملی و حضور مردم، ضامن اقتدار ایران اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، سلیمان هاشمی عصر پنجشنبه در همایش بزرگ وحدت و بیعت، اربعین شهید قائد امت با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی اظهار کرد: شهدا با ایثار جان خود، مسیر عزت و استقلال ایران را هموار کردند و امروز وظیفه ما پاسداری از این میراث ارزشمند است.

وی با اشاره به اهمیت نقش مردم در پیشبرد اهداف انقلاب افزود: آنچه امروز کشور را در برابر تهدیدات بیمه کرده، حضور آگاهانه مردم در صحنه و پایبندی آنان به آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

فرماندار گنبدکاووس با تأکید بر وحدت و همدلی میان اقشار مختلف جامعه گفت: اتحاد و همبستگی مردم، مهم‌ترین سرمایه اجتماعی کشور است و باید در تمامی عرصه‌ها تقویت شود.

هاشمی همچنین حضور مردم در برنامه‌های اجتماعی و میدانی را نشانه‌ای از تاب‌آوری جامعه دانست و گفت: این حضور گسترده، نوعی تمرین اجتماعی برای مقابله با چالش‌ها و افزایش آمادگی ملی در شرایط مختلف است.

وی خاطرنشان کرد: امروز جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر ایمان، اراده ملی و رهبری، به جایگاهی رسیده که در معادلات جهانی اثرگذار است و دشمنان نیز به این اقتدار اذعان دارند.

فرماندار گنبدکاووس تأکید کرد: همه مسئولان و مردم باید در کنار یکدیگر، با حفظ وحدت و تقویت روحیه امید، در مسیر پیشرفت و تعالی کشور گام بردارند.