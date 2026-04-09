عبدالملک الحوثی: دشمن در همه اهداف خود از تجاوز به ایران شکست خورد 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری المیادین، سید عبدالملک الحوثی رهبر جریان انصارالله یمن در سخنان امروز خود با اشاره به شکست محور آمریکایی صهیونیستی در جنگ افروزی علیه ایران و محور مقاومت و امضای توافق آتش بس موقت تصریح کرد که دشمنان در همه اهداف خود شکست خوردند و این شکست در اجرای طرح صهیونیستی در منطقه بود.

وی با اشاره به اینکه یکی از مراحل اجرای طرح صهیونیستی در منطقه با شکست مواجه شد، ابراز داشت که این گام بسیار مهم در مهار دشمن صهیونیستی است.

الحوثی با بیان اینکه دشمنان می‌خواستند ملت مسلمان ایران تسلیم آنها شود و نظام اسلامی را سرنگون کنند و به ملتی تسلیم شده تبدیل شود، افزود: عنوان «تغییر خاورمیانه» برجسته‌ترین برنامه دشمنان در منطقه است که آن را در صحنه ایران با عنوان «سرنگونی نظام اسلامی» مطرح کردند.

الحوثی با اشاره به شکست آمریکا و صهیونیسم در تجاوز به ایران گفت شکست تجاوز به ایران، انگیزه بزرگی برای تجدید نظر توسط کشورهای عربی است که امنیت خود را بر اساس محاسبات اشتباه به خطر انداختند. کشورهای عربی در این عرصه در ابعاد تبلیغاتی و سیاسی و رسانه‌ای برای تخریب موضع ایران وارد عمل شدند.

رهبر انصار الله یمن با اشاره به اینکه طرح صهیونیستی حتی کشورهایی را که از تجاوز آمریکا و اسرائیل حمایت کردند، هدف قرار می‌دهد، ابراز داشت هرگونه خدمت به تجاوز آمریکا و اسرائیل، خدمت مستقیم به صهیونیسم جهانی با اهداف و طرح‌هایش علیه کل منطقه است.

وی ادامه داد که برخی کشورهای غیر اسلامی به شکلی شرافتمندانه در مقابل این تجاوز ایستادند، همانند اسپانیا که از استفاده از خاک و حریم هوایی خود در این تجاوز جلوگیری کرد.

سید عبدالملک الحوثی خاطرنشان کرد که برخی از کشورهای اسلامی با ایستادن در کنار دشمنان، حتی امنیت ملی خود را نیز حفظ نمی‌کنند. کشورهای منطقه می‌توانند مشارکتی مبتنی بر همکاری برای دستیابی به امنیت و ثبات را به جای تکیه بر بیگانگان دشمن امت ما، ایجاد کنند. آمریکا از آخر دنیا به منطقه ما می‌آید تا امت ما را هدف قرار دهد و با طمع و کینه‌های خود در خدمت طرح صهیونیستی می‌آید. مایه تأسف است که وضعیت برخی از رژیم‌های عربی به سطح ارائه خدمت به صهیونیسم رسیده است.

وی ارائه خدمت به دشمن آشکار همه امت را خیانت و نفاق بسیار وحشتناک قلمداد کرده و گفت که رژیم‌های عربی که در کنار دشمن ایستاده‌اند، باید در محاسبات خود تجدید نظر کنند. برخی از رژیم‌های عربی کشورهای خود را به میدان جنگ برای حفاظت از پایگاه‌های آمریکایی و خدمت به دشمن اسرائیلی تبدیل کردند.

رهبر انصارالله یمن ابراز داشت که رژیم‌های عربی از آمریکا برای محافظت از خود سودی نخواهند برد، بلکه خودشان بار حفاظت از پایگاه‌های آمریکایی را بر عهده گرفتند. برخی از رژیم‌های عربی به اشتباه کردند تصور می کردند که نجات و مصلحتشان در تسلیم در برابر آمریکا و اسرائیل و وفاداری به آنهاست.

عبدالملک الحوثی گفت: ما در برابر نبردی با یهودیان صهیونیست قرار داریم که با اهداف شیطانی، تجاوزکارانه و جنایتکارانه و عاری از هرگونه ارزش‌های انسانی حرکت می‌کنند. اما هنگامی که امت بر اساس دستورات خداوند متعال برای مقابله با دشمن حرکت کند، قطعاً پیروز خواهد شد.

وی افزود: امت باید مسئولیت‌های بزرگ و مقدس خود را در جهاد در راه خدا به عهده بگیرد. مسئولیت امت کار جدی برای آزادی فلسطین و ریشه‌کن کردن رژیم صهیونیستی است. رژیم صهیونیستی اساساً ریشه‌ای ندارد، بلکه موجودی خبیث است که سعی می‌کند به حمایت غرب تکیه کند و از سستی عربی بهره‌مند شود.

الحوثی تصریح کرد که دشمنان در دشمنی خود با این امت و همچنین در اهداف تجاوزکارانه شیطانی و ظالمانه خود که کل این امت را هدف قرار می‌دهد، واضح و صریح هستند. همه کشورهای منطقه باید در گزینه‌ها و جهت‌گیری‌های خود که به سمت تسلیم شدن در برابر دشمنان بود، تجدید نظر کنند.

رهبر انصار الله یمن تاکید کرد که جمهوری اسلامی در بازگرداندن اعتبار به امت اسلام که از اهانت و خواری دشمن صهیونیستی و آمریکایی رنج می‌برد، نقش دارد. برقراری معادله بازدارندگی و شکست تجاوز دشمن در این عرصه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

الحوثی ادامه داد که اهداف دشمن در تجاوز به ایران، اجرای مرحله خطرناکی از طرح صهیونیستی است که کل امت را هدف قرار می‌دهد. اعلام آتش‌بس به خودی خود یک پیروزی بزرگ برای جمهوری اسلامی ایران، کشورهای محور مقاومت و امت اسلامی و آزادگان جهان است.

رهبر انصار الله یمن ضمن تبریک به جمهوری اسلامی ایران به مناسبت این پیروزی تصریح کرد که صهیونیسم و بازوهای آن در تحقق اهداف خود در این تجاوز، به شدت شکست خوردند.

وی افزود: دشمنان تمام مظاهر زندگی در ایران را هدف قرار دادند و با تمام تلاش خود به دنبال نابودی توانمندی‌های نظامی بودند، اما به شدت شکست خوردند. آنها به دنبال حمله به تأسیسات هسته‌ای، از جمله نیروگاه بوشهر، بودند؛ آن هم با وجود خطرات بزرگی که حمله به این نیروگاه برای کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس دارد.

الحوثی ابراز داشت که یکی از مهمترین دستاوردهای این جنگ، تثبیت معادله وحدت میادین و جبهه‌های محور جهاد و مقاومت بود. حزب‌الله لبنان در صدر کسانی بودند که معادله وحدت میادین را تثبیت کردند و در صدر رویارویی بزرگ با دشمن اسرائیلی قرار داشتند. آنها خسارات زیادی به دشمن اسرائیلی وارد کردند.

وی با اشاره به مشارکت نیروهای یمنی در این جنگ گفت که از مهمترین نتایج جبهه یمن، جلوگیری از استفاده نظامی دشمن اسرائیلی و آمریکایی از دریای سرخ در اقدامات خصمانه علیه ایران و کشورهای محور بود. جبهه یمن در عملیات مشترک با محور با شلیک موشک‌ها و پهپادها علیه دشمن اسرائیلی شرکت کرد.