خسارت ۲۱ میلیارد دلاری رژیم صهیونیستی در جنگ با ایران 

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی یدیعوت احرونوت میانگین هزینه روزانه جنگ افروزی رژیم صهیونیستی علیه ایران و لبنان را بالغ بر ۳۲۴ میلیون دلار در روز دانست و به نقل از محاسبات مشاور مالی رئیس ستاد ارتش صهیونیستی گزارش داد که در دو هفته نخست جنگ، هزینه‌های روزانه به بیش از ۵۸۴ میلیون دلار می رسید.

به نوشته این روزنامه این هزینه ها شامل بسیج ده‌ها هزار نیروی ذخیره، مهمات و تجهیزات نظامی، درمان مجروحان و هزینه‌های محرمانه، از جمله استفاده از سامانه‌های تسلیحاتی پیشرفته بوده است.

بر اساس این گزارش، هزینه‌های نظامی به ۱۶.۲ میلیارد دلار و هزینه‌های غیرنظامی مستقیم به حدود ۳.۲ میلیارد دلار رسیده است. البته این ارقام، خسارات ناشی از حملات موشکی ایران به بیش از ۱۰۰۰ هدف در طول ۴۰ روز درگیری و نیز زیان‌های اقتصادی گسترده به شرکت‌ها را شامل نمی‌شود.

از سوی دیگر، بانک رژیم صهیونیستی اعلام کرد که مجموع هزینه جنگ‌های رژیم صهیونیستی از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، تاکنون به حدود ۹۲ میلیارد دلار رسیده است.

رسانه‌های عبری زبان گزارش دادند که جنگ ۱۲ روزه با ایران در ژوئن سال گذشته حدود ۵.۸ میلیارد دلار هزینه داشته و مجموع هزینه‌های آن تاکنون به ۶.۶ میلیارد دلار رسیده است. با این حال، هزینه‌های جنگ کنونی به دلیل طولانی شدن درگیری‌ها و افزایش مخارج روزانه به ‌مراتب بیشتر ارزیابی می‌شود.

در همین راستا، بنیامین نتانیاهو، نخست ‌وزیر رژیم صهیونیستی قرار است با بتسلئیل اسموتریچ، وزیر دارایی و یسرائیل کاتس، وزیر جنگ این رژیم، برای تعیین میزان افزایش بودجه نظامی دیدار کند. ارتش صهیونیستی خواستار حداقل ۳.۹ میلیارد دلار بودجه بیشتر شده است که ۱.۸ میلیارد دلار آن برای اداره بازتوانی وابسته به وزارت جنگ جهت حمایت از مجروحان و خانواده‌های نظامیان اختصاص می‌یابد.