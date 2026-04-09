به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت خارجه الجزایر با صدور بیانیه‌ای به جنایات جنگی رژیم صهیونیستی در لبنان واکنش نشان داد.

در این بیانیه آمده است: ما حملات وحشیانه و بربریت اسرائیل در مناطق مختلف لبنان را که همچنان ادامه دارد، به شدیدترین وجه محکوم می‌کنیم.

وزارت امور خارجه اعلام کرد که این کشور همبستگی کامل خود را با رهبری و مردم لبنان در این شرایط دشوار ابراز می‌دارند.

این بیانیه خواستار بسیج تلاش‌های جامعه بین‌المللی برای پایان دادن به این تجاوز آشکار است که حاکمیت، امنیت و ثبات لبنان را هدف قرار داده است.

رژیم صهیونیستی دیروز چهارشنبه حملات گسترده و ناگهانی را در سراسر لبنان، از جمله حملات شدید به بیروت، پایتخت لبنان، انجام داد. این حملات پس از اعلام آتش بس موقت در جنگ منطقه ای بین ایران و آمریکا صورت گرفت که قرار بود شامل رژیم صهیونیستی و حملات آن به لبنان نیز باشد، اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم مدعی شد که آتش‌بس بین واشنگتن و تهران بر عملیات جنگی تل آویو در لبنان تأثیر ندارد.

بنا بر اعلام وزارت بهداشت لبنان، حملات وحشیانه دیروز رژیم صهیونیستی که بی سابقه ترین حملات صورت گرفته طی سالهای اخیر به لبنان بود، منجر به شهادت ۲۰۳ نفر و زخمی شدن بیش از ۱۰۰۰ نفر شد. ارتش رژیم صهیونیستی در این حملات بیش از ۱۰۰ نقطه غیر نظامی را در ۱۰ دقیقه هدف حملات گسترده و وحشیانه خود قرار داد.

ارتش رژیم صهیونیستی مدعی است که این حمله رهبران حزب‌الله و زیرساخت‌های نظامی آن را هدف قرار داده است، در حالی که مقامات لبنانی تأکید کردند که تعداد زیادی از غیرنظامیان در این حملات شهید یا زخمی شده‌اند.