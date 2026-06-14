۳۱۵ کیلوگرم مرغ تنظیم بازار در جوانرود توزیع شد

غفار قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر، از توزیع ۳۱۵ کیلوگرم مرغ کشتار روز در قالب طرح تنظیم بازار در شهرستان جوانرود خبر داد و اظهار کرد: این اقدام در راستای تأمین کالاهای اساسی و ایجاد تعادل در بازار مصرف انجام شده است.

وی افزود: این میزان مرغ با کیفیت مطلوب و نرخ مصوب دولتی از طریق شبکه توزیع منتخب در سطح شهرستان عرضه شده تا شهروندان بتوانند به آسانی به این کالای اساسی دسترسی داشته باشند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جوانرود تصریح کرد: محموله مذکور از طریق فروشگاه افق کوروش واقع در خیابان ۲۲ بهمن توزیع شد و برای رفاه حال شهروندان با قیمت مصوب در اختیار متقاضیان قرار گرفت.

قنبری ادامه داد: تأمین به‌موقع کالاهای اساسی و نظارت بر روند توزیع آنها از اولویت‌های مدیریت جهاد کشاورزی است و در این زمینه برنامه‌ریزی‌های لازم به صورت مستمر انجام می‌شود.

وی با تأکید بر نظارت دقیق بر بازار گفت: بازرسان مدیریت جهاد کشاورزی تمامی مراحل عرضه و توزیع کالاهای تنظیم بازار را رصد می‌کنند تا از بروز هرگونه تخلف احتمالی جلوگیری شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جوانرود در پایان خاطرنشان کرد: هدف از اجرای این طرح‌ها، توزیع عادلانه کالاهای اساسی و تأمین نیاز مصرف‌کنندگان با قیمت مصوب و کیفیت مناسب در سطح شهرستان است.