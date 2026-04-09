وضعیت مطلوب مزارع کلزای لرستان؛ پایش مستمر ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، سید فرشاد بابایی، عصر پنج شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، با اشاره به آخرین وضعیت مزارع کلزای استان، از شرایط مطلوب این مزارع خبر داد و بر لزوم توجه کشاورزان به پایش مستمر و مبارزه به‌موقع با عوامل خسارت‌زا تأکید کرد.

بررسی‌های میدانی؛ رشد و استقرار مناسب بوته‌ها

بابایی اظهار کرد: بررسی‌های میدانی کارشناسان نشان می‌دهد مزارع کلزای استان در شرایط مطلوبی قرار دارند و رشد و استقرار بوته‌ها مناسب ارزیابی می‌شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان ادامه داد: این وضعیت مطلوب، نویدبخش تولید مناسبی از این محصول مهم در استان است.

لزوم پایش مستمر مزارع با توجه به شرایط اقلیمی

وی افزود: با توجه به شرایط اقلیمی و مرحله رشدی مزارع، لازم است کشاورزان نسبت به پایش مستمر مزارع خود اقدام کرده و در صورت مشاهده آفات و بیماری‌ها، اقدامات لازم را در سریع‌ترین زمان ممکن انجام دهند.

بابایی ادامه داد: پایش منظم، کلید تشخیص زودهنگام و جلوگیری از گسترش آفات است.

آفات مهم کلزا در مقطع زمانی فعلی

وی با اشاره به برخی آفات مهم کلزا در این مقطع زمانی گفت: شته مومی از جمله آفاتی است که در مزارع مشاهده می‌شوند و در صورت افزایش جمعیت می‌تواند خسارت قابل توجهی به محصول وارد کند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی لرستان ادامه داد: کشاورزان در صورت مشاهده علائم آلودگی، ضمن هماهنگی با کارشناسان پهنه و مراکز جهاد کشاورزی، نسبت به انجام مبارزه اصولی و به‌موقع اقدام کنند تا از گسترش آفات جلوگیری شود.

بابایی تاکید کرد: اقدام سریع و اصولی، نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش خسارت دارد.

کنترل علف‌های هرز در مزارع کلزا

وی همچنین بر اهمیت کنترل علف‌های هرز در مزارع کلزا تأکید کرد و گفت: علف‌های هرز می‌توانند با رقابت برای جذب آب، مواد غذایی و نور، موجب کاهش رشد و عملکرد محصول شوند. بنابراین لازم است کشاورزان نسبت به مبارزه به‌موقع با این علف‌ها اقدام کنند.

بابایی تصریح کرد: اگر علف‌های هرز در زمان مناسب کنترل نشوند، خسارت قابل توجهی به محصول وارد خواهند کرد. مبارزه به‌موقع با علف‌های هرز، یکی از مهم‌ترین عوامل حفظ عملکرد و کیفیت محصول کلزا محسوب می‌شود.

مدیریت تلفیقی آفات و علف‌های هرز

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی لرستان گفت: استفاده از روش‌های مدیریت تلفیقی از جمله مبارزات زراعی و مکانیکی مانند وجین به‌موقع، رعایت تناوب زراعی و مدیریت صحیح مزرعه می‌تواند نقش مهمی در کاهش خسارت آفات و علف‌های هرز داشته باشد.

بابایی افزود: مدیریت صحیح مزرعه شامل آماده‌سازی مناسب زمین، کاشت در زمان ایده‌ال، استفاده از بذرهای مقاوم و سالم و رعایت تناوب زراعی، می‌تواند مقاومت مزرعه را در برابر آفات و علف‌های هرز افزایش دهد و خسارت ناشی از آنها را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.

توصیه به کشاورزان؛ بازدید مستمر و مشورت با کارشناسان

وی در پایان از کشاورزان خواست با تداوم بازدید از مزارع و مشورت با کارشناسان جهاد کشاورزی، نسبت به مدیریت صحیح مزارع کلزای خود اقدام کنند تا ضمن حفظ سلامت مزارع، زمینه افزایش تولید این محصول راهبردی در استان فراهم شود.