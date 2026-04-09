ترمیم پل راه آهن امین آباد زنجان تا ۱۵ روز آینده ترمیم می شود

به گزارش خبرگزاری مهر. محسن صادقی در بازدید از پل تخریب شده راه آهن امین آباد زنجان، که با همراهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی انجام گرفت، بازدید نموده و با تقدیر از همراهی نمایندگان مجلس، افزود: این پل یکی از راههای ریلی مواصلاتی زنجان به تبریز است که مورد اصابت موشک های ائتلاف صهیونی - آمریکایی قرار گرفت.

وی اضافه کرد: مشاهدات عینی بیانگر آن است که از مسیر های ارتباطی حمل مسافرین و بار بوده به هیچ عنوان ماهیت نظامی نداشته است.

صادقی با تاکید بر اینکه این حمله از سوی ائتلاف شوم و وحشی در راستای تخریب زیر ساخت های کشور صورت گرفت، افزود: بایستی به این مهم توجه داشت که حمله به زیر ساخت ها، از جمله پل های ارتباطی راه آهن، استیصال و درماندگی دشمن را نشان می دهد و بنابراین این حوزه را مورد هدف قرار داد.

استاندار زنجان با بیان اینکه مجموعه زحمتکشان حوزه ریلی و راه آهن بلافاصله بعد از حمله درمحل حضور یافته اند، گفت: در حال حاضر امکانات قابل توجهی بسیج شده تا روند باسازی و ترمیم پل بیش از گذشته تسریع یابد.

وی با بیان اینکه بازسازی پل فراتر از انتظار از یک مجموعه اداری است، اظهار داشت: هم اکنون این زحمت کشان با روحیه جهادی نسبت به ترمیم در حال انجام وظیفه هستند.

استاندار زنجان ادامه داد: گزارش ها بیانگر آن است کاری که قرار بود طی ماهها به سرانجام برسد اکنون با تلاش بسیجی و جهادی در حال انجام است و می توان گفت حداکثر تا ۱۵ روز آینده پل ترمیم و مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

صادقی افزود: یکی از فرصت های نهفته در تهدیدات جنگ همدلی، همبستگی، تلاش و روحیه جهادی است که می توان آن را در بخش های اداری، عمومی و مردمی نظامی مشاهده کرد.

وی خاطر نشان کرد: تلاش راهداری، راه آهن، مجموعه بخش های پشتیبانی همه در مسیر عزت، سربلندی ایران اسلامی است که رقم خواهند زد.

استاندار زنجان از همراهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان زنجان، از مدیران راه آهن و زحمت کشان حوزه ریلی، مهندسان، کارگران و مجموعه های مختلف برای برقراری مجدد پل تخریب شده، قدردانی کرد.