۲۲ فروردین ۱۴۰۵، ۲۱:۴۶

جامعه کارگری همدان به مجامع بین‌المللی کار شکایت کرد

جامعه کارگری همدان به مجامع بین‌المللی کار شکایت کرد

همدان-رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان استان همدان در پی جنایات رژیم صهیونیستی آمریکایی و حملات نظامی واردشده به مناطق صنعتی به سازمان بین‌المللی کار(iLO) شکایت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید کوچعلی رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان همدان در پی جنایات رژیم صهیونیستی آمریکایی و حملات نظامی وارد شده به مناطق صنعتی و نیز پیامدهای ناشی از آن بر نیروی کار به نمایندگی از جامعه کارگری به سازمان بین‌المللی کار(iLO) شکایت کرد.

متن شکایت به‌این شرح است:

«ریاست محترم سازمان بین‌المللی کار (ILO)

موضوع: شکایت رسمی درباره حملات نظامی واردشده به مناطق صنعتی و پیامدهای آن بر نیروی کار

با سلام و احترام

به نمایندگی از جامعه کارگری استان همدان، بدین‌وسیله شکایت رسمی خود را در خصوص حملات بی‌رحمانه و وحشیانه اخیر علیه مناطق صنعتی و واحدهای تولیدی کشور عزیزمان که توسط ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل صورت گرفته است، تقدیم می‌نماییم؛ حملاتی که قلب میلیون‌ها کارگر و خانواده‌های آنان را داغدار و وجدان جمعی جامعه ما را جریحه‌دار کرده است.

این سلسله حملات شدید، موجب جان‌باختن و مجروحیت مظلومانه شمار زیادی از کارگران شاغل در خطوط تولید و همچنین آسیب‌های گسترده به تأسیسات حیاتی صنعتی شده است؛ تأسیساتی که نقش اساسی در پایداری اقتصادی و تأمین معیشت میلیون‌ها نفر ایفا می‌کنند و هر ضربه به آن‌ها، لرزه‌ای بر ستون‌های زندگی مردم عادی وارد می‌سازد.

اقدامات یادشده، بر اساس اصول، کنوانسیون‌ها و هنجارهای بنیادین سازمان بین‌المللی کار -از جمله اصول مرتبط با موارد زیر- نقض جدی حقوق شناخته‌شدهٔ کار و حقوق انسانی محسوب می‌شود:

حق امنیت جانی و شغلی کارگران

مصونیت اماکن غیرنظامی و محیط‌های تولید

منع اعمال خشونت علیه نیروی کار

مسئولیت طرف‌های درگیر در حفاظت از کرامت، سلامت و امنیت شاغلان

مناطقی که کاملا وحشیانه مورد حمله قرار گرفته‌اند، از مهم‌ترین قطب‌های تولید و اشتغال کشور به شمار می‌روند و بخش قابل توجهی از چرخه اقتصادی و همچنین صنایع دارویی، حیاتی مرتبط با سلامت عمومی را در خود جای داده‌اند. آسیب به این مراکز، تنها تخریب یک ساختمان یا خط تولید نیست؛ بلکه فروپاشی امید و آرامش در زندگی کارگرانی است که تمام هستی خود رادر این محیط‌ها صرف کرده‌اند.

کارکنان این مراکز تنها نیروی کار نیستند، بلکه سرمایه انسانی کشور و حاملان ارزش‌های فرهنگی، اخلاق‌محور و اجتماعی جامعه محسوب می‌شوند. هر رنجی که بر آنان تحمیل می‌شود، در واقع زخمی بر پیکره جامعه و لطمه‌ای بر وجدان جمعی ماست.

جان‌باختن مظلومانه کارگران بی‌گناه، آسیبی عمیق و فراگیر است که نه تنها خانواده‌ها و فضای اقتصادی را متأثر می‌سازد، بلکه به شأن انسانی، منزلت اجتماعی و هویت فرهنگی جامعه نیز لطمه وارد می‌کند؛ زخمی که التیام آن به آسانی ممکن نیست و آثار آن سال‌ها باقی می‌ماند.

با توجه به آنچه بیان شد، از آن سازمان محترم درخواست می‌شود: آن نهاد محترم؛ کمیته حقیقت‌یاب مستقل برای بررسی ابعاد انسانی، اقتصادی و اجتماعی این حملات بر نیروی کار تشکیل دهد، تا صدای کارگران آسیب‌دیده در سکوت این بحران گم نشود.

خسارات واردشده به واحدهای تولیدی و نیروی کار را به عنوان نقض اصول بنیادین کار ثبت و پیگیری رسمی نماید، تا حقوق ضایع‌شده کارگران در سایه سنگین این رخدادها فراموش نشود.

در چارچوب صلاحیت‌های قانونی خود، نسبت به هدف قرار دادن محیط‌های صنعتی، نیروی کار غیرنظامی و زیرساخت‌های حیاتی اقتصادی اعلام موضع نماید، زیرا خاموشی در برابر چنین فجایعی، خود به معنای تداوم رنج‌هاست.

گزارش مستند و رسمی از وقایع مذکور تهیه کرده و در سوابق سازمان درج نماید تا شرارت‌های وحشتناک آنان بر همگان آشکار و از تکرار حوادث مشابه جلوگیری شود.

توجه ویژه‌ای به پیامدهای انسانی، روانی و اجتماعی این حوادث برای خانواده‌های کارگران آسیب‌دیده مبذول دارد؛ چرا که این خانواده‌ها هنوز با دردِ سنگینِ فقدان عزیزانشان دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

کارگران، در سراسر جهان، حافظان حیات اقتصادی و از ارکان صلح و ثبات اجتماعی هستند. در کشور ما نیز، نیروی کار بخشی جدایی‌ناپذیر از هویت فرهنگی و ارزش‌های اخلاقی جامعه است و هرگونه آسیب به آنان، آسیبی به بنیان‌های یک ملت به شمار می‌رود.

انتظار می‌رود سازمان بین‌المللی کار، بر اساس رسالت تاریخی و مأموریت انسانی خود، این شکایت را با بی‌طرفی کامل، استقلال نهادی و دقت حقوقی لازم مورد بررسی قرار داده و اقدامات مقتضی برای پاسداری از حقوق کارگران را در دستور کار قرار دهد.

با احترام

سعید کوچعلی

رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان همدان

دبیر جامعه اسلامی کارگران استان همدان»

