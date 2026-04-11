به گزارش خبرگزاری مهر، سعید کوچعلی رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان همدان در پی جنایات رژیم صهیونیستی آمریکایی و حملات نظامی وارد شده به مناطق صنعتی و نیز پیامدهای ناشی از آن بر نیروی کار به نمایندگی از جامعه کارگری به سازمان بینالمللی کار(iLO) شکایت کرد.
متن شکایت بهاین شرح است:
«ریاست محترم سازمان بینالمللی کار (ILO)
موضوع: شکایت رسمی درباره حملات نظامی واردشده به مناطق صنعتی و پیامدهای آن بر نیروی کار
با سلام و احترام
به نمایندگی از جامعه کارگری استان همدان، بدینوسیله شکایت رسمی خود را در خصوص حملات بیرحمانه و وحشیانه اخیر علیه مناطق صنعتی و واحدهای تولیدی کشور عزیزمان که توسط ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل صورت گرفته است، تقدیم مینماییم؛ حملاتی که قلب میلیونها کارگر و خانوادههای آنان را داغدار و وجدان جمعی جامعه ما را جریحهدار کرده است.
این سلسله حملات شدید، موجب جانباختن و مجروحیت مظلومانه شمار زیادی از کارگران شاغل در خطوط تولید و همچنین آسیبهای گسترده به تأسیسات حیاتی صنعتی شده است؛ تأسیساتی که نقش اساسی در پایداری اقتصادی و تأمین معیشت میلیونها نفر ایفا میکنند و هر ضربه به آنها، لرزهای بر ستونهای زندگی مردم عادی وارد میسازد.
اقدامات یادشده، بر اساس اصول، کنوانسیونها و هنجارهای بنیادین سازمان بینالمللی کار -از جمله اصول مرتبط با موارد زیر- نقض جدی حقوق شناختهشدهٔ کار و حقوق انسانی محسوب میشود:
حق امنیت جانی و شغلی کارگران
مصونیت اماکن غیرنظامی و محیطهای تولید
منع اعمال خشونت علیه نیروی کار
مسئولیت طرفهای درگیر در حفاظت از کرامت، سلامت و امنیت شاغلان
مناطقی که کاملا وحشیانه مورد حمله قرار گرفتهاند، از مهمترین قطبهای تولید و اشتغال کشور به شمار میروند و بخش قابل توجهی از چرخه اقتصادی و همچنین صنایع دارویی، حیاتی مرتبط با سلامت عمومی را در خود جای دادهاند. آسیب به این مراکز، تنها تخریب یک ساختمان یا خط تولید نیست؛ بلکه فروپاشی امید و آرامش در زندگی کارگرانی است که تمام هستی خود رادر این محیطها صرف کردهاند.
کارکنان این مراکز تنها نیروی کار نیستند، بلکه سرمایه انسانی کشور و حاملان ارزشهای فرهنگی، اخلاقمحور و اجتماعی جامعه محسوب میشوند. هر رنجی که بر آنان تحمیل میشود، در واقع زخمی بر پیکره جامعه و لطمهای بر وجدان جمعی ماست.
جانباختن مظلومانه کارگران بیگناه، آسیبی عمیق و فراگیر است که نه تنها خانوادهها و فضای اقتصادی را متأثر میسازد، بلکه به شأن انسانی، منزلت اجتماعی و هویت فرهنگی جامعه نیز لطمه وارد میکند؛ زخمی که التیام آن به آسانی ممکن نیست و آثار آن سالها باقی میماند.
با توجه به آنچه بیان شد، از آن سازمان محترم درخواست میشود: آن نهاد محترم؛ کمیته حقیقتیاب مستقل برای بررسی ابعاد انسانی، اقتصادی و اجتماعی این حملات بر نیروی کار تشکیل دهد، تا صدای کارگران آسیبدیده در سکوت این بحران گم نشود.
خسارات واردشده به واحدهای تولیدی و نیروی کار را به عنوان نقض اصول بنیادین کار ثبت و پیگیری رسمی نماید، تا حقوق ضایعشده کارگران در سایه سنگین این رخدادها فراموش نشود.
در چارچوب صلاحیتهای قانونی خود، نسبت به هدف قرار دادن محیطهای صنعتی، نیروی کار غیرنظامی و زیرساختهای حیاتی اقتصادی اعلام موضع نماید، زیرا خاموشی در برابر چنین فجایعی، خود به معنای تداوم رنجهاست.
گزارش مستند و رسمی از وقایع مذکور تهیه کرده و در سوابق سازمان درج نماید تا شرارتهای وحشتناک آنان بر همگان آشکار و از تکرار حوادث مشابه جلوگیری شود.
توجه ویژهای به پیامدهای انسانی، روانی و اجتماعی این حوادث برای خانوادههای کارگران آسیبدیده مبذول دارد؛ چرا که این خانوادهها هنوز با دردِ سنگینِ فقدان عزیزانشان دستوپنجه نرم میکنند.
کارگران، در سراسر جهان، حافظان حیات اقتصادی و از ارکان صلح و ثبات اجتماعی هستند. در کشور ما نیز، نیروی کار بخشی جداییناپذیر از هویت فرهنگی و ارزشهای اخلاقی جامعه است و هرگونه آسیب به آنان، آسیبی به بنیانهای یک ملت به شمار میرود.
انتظار میرود سازمان بینالمللی کار، بر اساس رسالت تاریخی و مأموریت انسانی خود، این شکایت را با بیطرفی کامل، استقلال نهادی و دقت حقوقی لازم مورد بررسی قرار داده و اقدامات مقتضی برای پاسداری از حقوق کارگران را در دستور کار قرار دهد.
با احترام
سعید کوچعلی
رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان همدان
دبیر جامعه اسلامی کارگران استان همدان»
نظر شما