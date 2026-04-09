علیرضا رضایی برون در گفتگو خبرنگار مهر از عملیات بارگیری وانتقال دو ست باکس دالهای بتنی از مبدا اداره کل راه آهن شمالشرق (۱) در شاهرود به راه آهن زنجان خبر داد.
وی افزود: خطوط ریلی راه آهن زنجان در پی تجاوزات رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار دچار خساراتی شده بود.
مدیرکل راه آهن شمالشرق(۱) بیان کرد: این اقدام در راستای حفظ پایداری شبکه ریلی و ترمیم و تقویت زیرساختهای حیاتی راه آهن جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است.
رضایی افزود: در این عملیات انتقال، دو دستگاه دالهای بتنی به مقصد مورد نظر در زنجان منتقل شد.
