  1. استانها
  2. سمنان
۲۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۲۹

همبستگی ریلی در برابر تهدیدها؛ پل‌های بتنی از شاهرود عازم زنجان شد

شاهرود- مدیرکل راه‌آهن شمالشرق (۱) از ارسال دو باکس پل بتنی عظیم از شاهرود به زنجان خبر داد و گفت: یک عملیات لجستیکی هماهنگ رقم خورد تا نبض حمل‌ونقل ریلی در منطقه زنجان دوباره بتپد.

علیرضا رضایی برون در گفتگو خبرنگار مهر از عملیات بارگیری وانتقال دو ست باکس دال‌های بتنی از مبدا اداره کل راه آهن شمالشرق (۱) در شاهرود به راه آهن زنجان خبر داد.

وی افزود: خطوط ریلی راه آهن زنجان در پی تجاوزات رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار دچار خساراتی شده بود.

مدیرکل راه آهن شمالشرق(۱) بیان کرد: این اقدام در راستای حفظ پایداری شبکه ریلی و ترمیم و تقویت زیرساخت‌های حیاتی راه آهن جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است.

رضایی افزود: در این عملیات انتقال، دو دستگاه دال‌های بتنی به مقصد مورد نظر در زنجان منتقل شد.

کد مطلب 6796542

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

