به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی در حاشیه نشست با مدیران شرکت‌ها و پیمانکاران حوزه حمل‌ونقل با اشاره به نقش کلیدی فعالان این بخش در شرایط مختلف کشور، اظهار کرد: امروز در جمع مهندسان و پیمانکارانی حضور داشتم که هم در دوران صلح، سازندگی را رقم زدند و هم در شرایط جنگی با تمام توان در صحنه حضور دارند.

وی افزود: بدون تردید پس از عبور از این شرایط نیز روند سازندگی کشور به دستان توانمند همین نیروهای متخصص ادامه خواهد یافت.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به فضای این نشست تصریح کرد: این نشست، جلسه‌ای صمیمانه بود؛ چراکه پیمانکاران حاضر، به‌عنوان بخشی از بدنه گسترده پیمانکاری کشور، با وجود تمامی مشکلات، بر تداوم ایستادگی در کنار مردم با روحیه‌ای ایثارگرانه تأکید داشتند.

صادق ادامه داد: در دوران جنگ نیز شاهد بودیم که همین پیمانکاران چه خدمات ارزنده‌ای ارائه کردند؛ به‌گونه‌ای که هر زمان زیرساختی دچار آسیب شد، در کوتاه‌ترین زمان ممکن عملیات ترمیم و بازسازی انجام و استمرار خدمت‌رسانی حفظ شد.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در حوزه پروژه‌های عمرانی بیان کرد: از پیش برنامه‌ریزی‌هایی برای جلوگیری از نیمه‌تمام ماندن پروژه‌ها و خروج آن‌ها از چرخه توسعه کشور انجام شده بود، اما به‌دلیل حملات اخیر و افزایش حجم خسارات، پروژه‌های جدیدی نیز به مجموعه طرح‌های قبلی افزوده شده است.

وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته و روحیه‌ای که امروز از پیمانکاران دریافت شد، اطمینان داریم روند بازسازی زیرساخت‌ها با سرعت و جدیت ادامه خواهد یافت و امیدواریم در اجرای این برنامه‌ها بتوانیم پاسخگوی اعتماد مردم شریف و صبور کشور باشیم؛ مردمی که همواره جلوتر از مسئولان حرکت کرده‌اند.

صادق در پایان با اشاره به وضعیت شبکه حمل‌ونقل کشور خاطرنشان کرد: در حال حاضر هیچ محور مواصلاتی یا مسیر ریلی در کشور مسدود نیست و خدمت‌رسانی در تمامی بخش‌ها ادامه دارد؛ تمامی خدمات حوزه جاده‌ای و ریلی فعال است و عملیات بازسازی نیز با سرعت و هماهنگی کامل در حال انجام است.