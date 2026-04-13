۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۵۵

ضرورت فعال‌سازی مجدد پروازهای داخلی در فرودگاه‌های دارای شرایط عملیات

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اولویت برقراری مجدد پروازها، گفت: ضروری است پروازهای داخلی در برخی فرودگاه‌ها که امکان پرواز در آن‌ها مهیا است، در کوتاه‌ترین زمان ممکن از سر گرفته شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی به همراه ابوذر شیرودی، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با حضور در شرکت فرودگاه‌ها، از نزدیک در جریان اقدامات انجام‌شده برای پایداری صنعت هوانوردی و فرودگاهی کشور در دوره «جنگ تحمیلی سوم» قرار گرفتند.

وی در این بازدید، تعامل و پایداری متخصصان هوانوردی را ستودنی توصیف کرد و گفت: حضور شبانه‌روزی مدیران و معاونان در میانه میدان طی مدت اخیر، مایه دلگرمی همکاران و عموم مردم شده است. این روحیه جهادی و همکاری میان‌بخشی در وزارتخانه، سرعت و کیفیت انجام امور را دوچندان می‌کند.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اولویت برقراری مجدد پروازها، اظهار کرد: ضروری است پروازهای داخلی در برخی فرودگاه‌ها که امکان پرواز در آن‌ها مهیا است، در کوتاه‌ترین زمان ممکن از سر گرفته شود.

امیرانی: ظرفیت فرودگاهی کشور به‌زودی به چرخه کامل بازمی‌گردد

در ادامه این بازدید، محمد امیرانی، مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، با اشاره به آسیب‌های وارده به برخی زیرساخت‌ها در جریان «جنگ تحمیلی سوم»، از عزم جدی برای بازسازی هوشمندانه آن‌ها خبر داد و گفت: اگرچه آسیب به برخی زیرساخت‌های فرودگاهی که حاصل سال‌ها تلاش در شرایط تحریم بود، مایه تأثر است، اما با تکیه بر توان داخلی، این بخش‌ها را بهتر و مقاوم‌تر از گذشته بازسازی خواهیم کرد.

وی افزود: بلافاصله پس از اعلام آتش‌بس موقت، بررسی دقیق امکان برقراری پروازها آغاز شده است و پروازها با اولویت مطالبات مردم و در ایمن‌ترین شرایط ممکن برقرار خواهد شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان خاطرنشان کرد: مردم عزیز و مقاوم ایران اطمینان داشته باشند که ظرفیت‌های فرودگاهی به‌زودی به چرخه فعالیت کامل بازمی‌گردد.

زهره آقاجانی

