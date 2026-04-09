حضور رئیس دانشگاه آزاد در مراسم چهلم رهبر شهید ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر بیژن رنجبر، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، در آیین چهلمین روز شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی، در کنار مردم مؤمن، انقلابی و ولایتمدار ایران اسلامی حضور یافت. این مراسم که با حضور گسترده اقشار مختلف جامعه برگزار شد، جلوهای از همبستگی ملی و پایبندی مردم به آرمانهای انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشت.
مردمی که به تعبیر رهبر شهید، رسالتی بزرگ بر دوش دارند، در طول چهل روز گذشته با حضوری مستمر، آگاهانه و جهادی در صحنه، حمایت خود را از ارزشهای اسلامی و انقلابی نشان داده و در مسیر مقابله با جبهه استکبار، نقشآفرینی کردهاند.
در این آیین، دکتر رنجبر با همراهی خانواده بزرگ دانشگاه آزاد اسلامی، ضمن ادای احترام به مقام شامخ رهبر شهید، بر پایبندی دوباره به آرمانهای بلند ایشان تأکید کرد.
دانشگاه آزاد اسلامی با تکیه بر ظرفیتهای علمی، پژوهشی و انسانی خود، مسیر «جهاد علمی» را با قدرت، برنامهریزی و انگیزهای مضاعف ادامه خواهد داد.
حضور پرشور مردم و مسئولان در این مراسم، بار دیگر نشان داد که راه و اندیشه رهبر شهید انقلاب اسلامی، همچنان زنده و الهامبخش باقی مانده و این مسیر با عزم ملی و وحدت عمومی ادامه خواهد یافت.
