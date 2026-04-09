به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا نوری در مراسم اربعین شهادت قائد امت؛ حضرت آیت الله سید علی خامنه ای (ره) تاکید کرد: رهنمودهای امام شهید به عنوان نقشه راه پیشرفت و ارتقاء آبرو و اعتبار این سرزمین هر لحظه در قلب و ذهن ما، فرمانده و راهگشای هر حرکت و فعالیتی خواهد بود.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای بر تحقق اقتصاد مقاومتی، تصریح کرد: بخش کشاورزی یکی از مهمترین عرصه های تحقق اقتصاد مقاومتی است و جامعه بزرگ کشاورزان، صنایع غذایی، روستائیان و عشایر به عنوان سربازان جبهه تأمین امنیت غذایی با روحیه ای جهادی در این مسیر حرکت می کنند.

نوری تأکید کرد: با یاری خداوند و با تلاش و پشتکار بخش های مختلف جهاد کشاورزی، امنیت غذایی جامعه همزمان با دفاع مقدس نیروهای نظامی از آب و خاک این کشور تأمین شده و به برکت همین مجاهدت هاست که به کوری چشم دشمن، نه تنها کمبودی در مواد غذایی و کالاهای اساسی رخ نداد، بلکه ذخایر راهبردی نیز دست نخورده باقی مانده است.