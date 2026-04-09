۲۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۳۵

نوری قزلجه: ذخایر راهبردی دست‌نخورده باقی مانده است

وزیر جهاد کشاورزی گفت: طی جنگ رمضان نه تنها کمبودی در مواد غذایی و کالاهای اساسی رخ نداد، بلکه ذخایر راهبردی نیز دست‌نخورده باقی مانده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا نوری در مراسم اربعین شهادت قائد امت؛ حضرت آیت الله سید علی خامنه ای (ره) تاکید کرد: رهنمودهای امام شهید به عنوان نقشه راه پیشرفت و ارتقاء آبرو و اعتبار این سرزمین هر لحظه در قلب و ذهن ما، فرمانده و راهگشای هر حرکت و فعالیتی خواهد بود.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای بر تحقق اقتصاد مقاومتی، تصریح کرد: بخش کشاورزی یکی از مهمترین عرصه های تحقق اقتصاد مقاومتی است و جامعه بزرگ کشاورزان، صنایع غذایی، روستائیان و عشایر به عنوان سربازان جبهه تأمین امنیت غذایی با روحیه ای جهادی در این مسیر حرکت می کنند.

نوری تأکید کرد: با یاری خداوند و با تلاش و پشتکار بخش های مختلف جهاد کشاورزی، امنیت غذایی جامعه همزمان با دفاع مقدس نیروهای نظامی از آب و خاک این کشور تأمین شده و به برکت همین مجاهدت هاست که به کوری چشم دشمن، نه تنها کمبودی در مواد غذایی و کالاهای اساسی رخ نداد، بلکه ذخایر راهبردی نیز دست نخورده باقی مانده است.

سمیه رسولی

