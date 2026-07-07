رهنمودهای رهبر شهید، مسیر خودکفایی و امنیت غذایی را روشن کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، غلامرضا نوری قزلجه امروز دوشنبه در حاشیه آیین تشییع رهبر شهید انقلاب در تهران افزود: مردم شریف و نجیب ایران بار دیگر وفاداری خود را به انقلاب اسلامی و آرمان‌های امام راحل و امام شهید به نمایش گذاشتند و نشان دادند که همچنان پایبند به آرمان‌های انقلاب و راه شهدا هستند و این مسیر را با قدرت ادامه خواهند داد.

وزیر جهاد کشاورزی، حضور گسترده و کم‌نظیر مردم در این مراسم را جلوه‌ای از وفاداری ملت ایران به انقلاب اسلامی دانست و اظهار داشت: این حضور مصداق روشنی از همان فرمایش تاریخی حضرت امام خمینی(ره) است که مردم ایران را از مردمان صدر اسلام نیز «وفادارتر» توصیف کردند.

وی با تأکید بر اینکه راه و اندیشه رهبر شهید انقلاب همچنان چراغ راه مسئولان خواهد بود، گفت: منویات، رهنمودها و دستورات ایشان را راهنمای مسیر خدمت به مردم قرار خواهیم داد و در اجرای سیاست‌های مورد تأکید ایشان مصمم خواهیم بود.

نوری با اشاره به نگاه ویژه رهبر شهید انقلاب به بخش کشاورزی، تصریح کرد: ایشان همواره امنیت غذایی را یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتدار کشور می‌دانستند و بر توسعه روستاها، حمایت از مناطق کم‌برخوردار و تقویت بخش کشاورزی تأکید ویژه داشتند.

رهبر شهید انقلاب حامی تحقق امنیت غذایی و خودکفایی

وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: رهبر شهید انقلاب با نگاهی علمی، دقیق و کارشناسانه بر این باور بودند که کشاورزی ایران، کشاورزی روستاپایه است و از همین رو حمایت از روستاییان و تولیدکنندگان بخش کشاورزی باید در اولویت سیاست‌گذاری‌ها قرار گیرد.

وی با بیان اینکه رهبر شهید انقلاب از حامیان تحقق امنیت غذایی و خودکفایی کشور بودند، گفت: یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت دولت در حوزه امنیت غذایی، در سالی که با چالش‌های متعدد همراه بود، پس از الطاف الهی، رهنمودها، هدایت‌ها و حمایت‌های ایشان بود که به مسئولان انگیزه، استحکام و مسیر روشن برای خدمت داد.

این عضو کابینه دولت چهاردهم، حمایت و پشتیانی از تولید و تولیدکنندگان داخلی و حرکت به سوی خودکفایی را مهم‌ترین راهبرد تحقق امنیت غذایی پایدار دانست و تأکید کرد: مسیر دستیابی به امنیت غذایی کشور، تقویت تولید ملی، حمایت از کشاورزان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی است؛ راهبردی که همواره مورد تأکید رهبر شهید قرار داشت و در دولت چهاردهم با قوت دنبال خواهد شد.