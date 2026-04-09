بازسازی خط آهن بهرام-ری؛ قطارها دوباره روی ریل قرار گرفتند

سیامک نمکی در گفتگو با خبرنگار مهر، از انجام عملیات بازسازی مسیر ریلی محور بهرام - ری در دومین روز خود خبر داد و بیان کرد: این پروژه با حضور و بازدید مدیران ارشد راهآهن پیگیری شد.
وی افزود: تیمهای عملیاتی اداره کل راهآهن تهران با تجهیزات و نیروهای فنی، در حال اجرای عملیات بازسازی این مسیر ریلی در گرمسار هستند.
رئیس ایستگاه راه آهن گرمسار ادامه داد: در این پروژه بخشهایی از خط مورد بهسازی و نوسازی قرار میگیرد تا سطح ایمنی و کیفیت سیر و حرکت قطارها در این محور افزایش یابد.
گفتنی است در حملات ددمنشانه رژیم صهیونیستی و آمریکای متجاوز برخی از زیرساخت های ریلی کشورمان دچار آسیب شد.
