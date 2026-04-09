  1. استانها
  2. سمنان
۲۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۳۲

بازسازی خط آهن بهرام-ری؛ قطارها دوباره روی ریل قرار گرفتند

گرمسار- رئیس ایستگاه راه‌آهن گرمسار از انجام عملیات بازسازی خطوط ریلی بهرام-ری خبر داد و گفت: تیم‌های فنی راه‌آهن پای کار آمده‌اند تا نبض حمل‌ونقل ریلی را در این محور حیاتی به تپش درآورند.

سیامک نمکی در گفتگو با خبرنگار مهر، از انجام عملیات بازسازی مسیر ریلی محور بهرام - ری در دومین روز خود خبر داد و بیان کرد: این پروژه با حضور و بازدید مدیران ارشد راه‌آهن پیگیری شد.

وی افزود: تیم‌های عملیاتی اداره کل راه‌آهن تهران با تجهیزات و نیروهای فنی، در حال اجرای عملیات بازسازی این مسیر ریلی در گرمسار هستند.

رئیس ایستگاه راه آهن گرمسار ادامه داد: در این پروژه بخش‌هایی از خط مورد بهسازی و نوسازی قرار می‌گیرد تا سطح ایمنی و کیفیت سیر و حرکت قطارها در این محور افزایش یابد.

گفتنی است در حملات ددمنشانه رژیم صهیونیستی و آمریکای متجاوز برخی از زیرساخت های ریلی کشورمان دچار آسیب شد.

کد مطلب 6796556

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها