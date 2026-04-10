مسیر ریلی بهرام - ری پس از دو روز بازگشایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف گران پاشا، از بازگشایی مسیر ریلی بهرام–ری پس از عملیات بازسازی فشرده و بی‌وقفه خبر داد و گفت: اولین قطار پس از اتمام مراحل تعمیرات، با رکوردی بی‌سابقه از این مسیر عبور کرد.

وی افزود: مسیر راه‌آهن بهرام–ری که در پی تخریب پل‌های ارتباطی توسط رژیم غاصب صهیونی و آمریکا از مدار بهره‌برداری خارج شده بود، با اجرای عملیاتی گسترده، ۲۴ ساعته و جهادی توسط تیم‌های تخصصی اداره کل راه‌آهن تهران، در مدت زمانی کم‌سابقه بازسازی و مجدداً به شبکه حمل‌ونقل ریلی کشور پیوست.

مدیرکل راه‌آهن تهران با اشاره به توقف کامل عبور و مرور ریلی در این محور به دلیل آسیب وارده به سازه‌های خط، اظهار داشت: بلافاصله پس از حادثه، گروه‌های تخصصی نظارت خط، امور نگهداری خط و ابنیه و تیم‌های پشتیبانی در محل حاضر شدند و عملیات مهندسی، پاکسازی، احداث سازه‌های جایگزین، تراورس‌گذاری و اجرای خط جدید را با بالاترین سطح استاندارد آغاز کردند.

گران پاشا با بیان اینکه کار در این محور به دلیل شرایط سخت، تخریب گسترده و ضرورت راه‌اندازی سریع، یکی از پیچیده‌ترین پروژه‌های اضطراری سال‌های اخیر بود، خاطرنشان کرد: با وجود این، مجموعه عوامل اجرایی با برنامه‌ریزی دقیق، آمادگی کامل تجهیزات سنگین و فعالیت شبانه‌روزی توانستند تنها طی دو روز مسیر را به‌طور کامل هموار و آماده سیر قطار کنند.

وی افزود: پس از تکمیل عملیات و انجام تست‌های ایمنی نهایی، امروز قطارها بار دیگر در مسیر بهرام–ری به حرکت درآمدند و این محور ریلی مهم به شبکه سراسری بازگشت. این موفقیت، جلوه‌ای دیگر از توان مهندسی، سرعت عمل و آمادگی عملیاتی اداره کل راه‌آهن تهران در مواجهه با شرایط بحرانی را به نمایش گذاشت.

مدیرکل راه‌آهن تهران در پایان از تمامی عوامل و نیروهای عملیاتی از جمله همکاران گروه خط و سازه‌های فنی راه‌آهن تهران و نیروهای شرکت خط و ابنیه فنی تراورس که در بازسازی این محور تلاش‌های بی‌وقفه داشتند، تقدیر و تشکر کرد.