اعزام ۵۲۰۰ مسافر از راه آهن مشهد به مقاصد مختلف کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الله شریعتمداری اظهار کرد: پنج‌هزار و ۲۰۰ مسافر از مبدا راه آهن مشهد به مقاصد مختلف کشور عازم شدند.از جمله این مقاصد می‌توان به اصفهان، قم، کرمانشاه، ملایر، سمنان، یزد، بندرعباس، شیراز، کرمان، ساری و سرخس اشاره کرد.

مدیرکل فرهنگی و امور رفاهی زائران استانداری خراسان رضوی افزود: مسافرانی که مقصد نهایی آن‌ها تهران است، پس از پیاده‌شدن در ایستگاه ورامین، توسط اتوبوس‌های رایگان به تهران منتقل می‌شوند.

وی بیان کرد: ورود مسافران از تمامی مقاصد یادشده به راه آهن مشهد نیز در حال انجام است و روند جابه‌جایی بدون وقفه ادامه دارد.

شریعتمداری افزود: روز گذشته نیز چند هزار مسافر از طریق قطار از مبدا مشهد به سمت مقاصد خود اعزام شده‌اند.