  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۴۵

اعزام ۵۲۰۰ مسافر از راه آهن مشهد به مقاصد مختلف کشور

مشهد- مدیرکل فرهنگی و امور رفاهی زائران استانداری خراسان رضوی گفت: پنج‌هزار و ۲۰۰ مسافر از مبدا راه آهن مشهد به مقاصد مختلف کشور عازم شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الله شریعتمداری اظهار کرد: پنج‌هزار و ۲۰۰ مسافر از مبدا راه آهن مشهد به مقاصد مختلف کشور عازم شدند.از جمله این مقاصد می‌توان به اصفهان، قم، کرمانشاه، ملایر، سمنان، یزد، بندرعباس، شیراز، کرمان، ساری و سرخس اشاره کرد.

مدیرکل فرهنگی و امور رفاهی زائران استانداری خراسان رضوی افزود: مسافرانی که مقصد نهایی آن‌ها تهران است، پس از پیاده‌شدن در ایستگاه ورامین، توسط اتوبوس‌های رایگان به تهران منتقل می‌شوند.

وی بیان کرد: ورود مسافران از تمامی مقاصد یادشده به راه آهن مشهد نیز در حال انجام است و روند جابه‌جایی بدون وقفه ادامه دارد.

شریعتمداری افزود: روز گذشته نیز چند هزار مسافر از طریق قطار از مبدا مشهد به سمت مقاصد خود اعزام شده‌اند.

کد مطلب 6796558

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها