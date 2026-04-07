۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۱۲

تدابیر استانداری خراسان رضوی برای اسکان مسافران با قطارهای لغو شده

مشهد- مدیرکل رفاه زائران استانداری خراسان رضوی در خصوص تدابیر اتخاذ شده برای اسکان موقت زائران و مسافرانی که حرکت قطارهایشان از مبدأ مشهد لغو شده، توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الله شریعتمداری از ارسال پیامک اطلاع رسانی برای همه زائرین و مسافرین که حرکت قطار آنان لغو شده توسط شرکت راه آهن خبر داد و اظهار کرد: در حال حاضر هیچ یک از زائرین و مسافرین عزیز به ایستگاه راه آهن مراجعه‌ای ندارند.

مدیرکل رفاه زائران استانداری خراسان رضوی افزود: تا ساعت ۲۱ امشب در مجموع حرکت ۱۱ رام قطار با حدود دو هزار و دویست مسافر به تعویق خواهد افتاد.

وی ادامه داد: تدابیر لازم برای اسکان و اقامت این عزیزان اتخاذ شده است و با ظرفیت اقامت رسمی، موقت و اضطراری که بالغ بر دو میلیون و دویست هزار نفر در شب است، هیچ مشکل و نگرانی در این زمینه وجود ندارد، با جمعیت خدمتگزاران زائرین پیاده نیز هماهنگی لازم برای اسکان در مدارس صورت گرفته است.

شریعتمداری از پاسخگویی شبانه روزی سامانه تلفنی ۳۷۰۴۵ برای اسکان همه زائرین و مسافرین خبر داد.

