اعزام زائران گرمسار به تهران با قطارهای محلی؛ هماهنگی با متروی پایتخت

علی همتی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تشریح برنامههای اعزام زائران به تهران اظهار کرد: مراسم وداع با پیکر مطهر امام شهید روزهای شنبه ۱۳ تیر و یکشنبه ۱۴ تیر در مصلای تهران برگزار میشود و مراسم تشییع نیز روز دوشنبه ۱۵ تیر در مسیرهای اعلامشده در تهران انجام خواهد شد.
وی با بیان اینکه انتقال زائران گرمسار با قطار و اعزام مردم ایوانکی با اتوبوس برنامهریزی شده است، افزود: قطار اعزام زائران در این سه روز ساعت ۶ صبح از ایستگاه راهآهن گرمسار به مقصد تهران حرکت میکند و از مردم درخواست میشود حداقل ۳۰ دقیقه پیش از حرکت در ایستگاه حضور یابند.
فرماندار گرمسار با اشاره به تمهیدات اندیشیده شده برای جابهجایی زائران گفت: با هماهنگیهای انجامشده از ظرفیت قطارهای محلی برای انتقال زائران استفاده خواهد شد که هر قطار ظرفیت جابهجایی ۸۰۰ نفر در هر نوبت را دارد. همچنین هماهنگیهای لازم با متروی تهران برای انتقال زائران از ایستگاه راهآهن تا مصلی انجام شده است.
همتی ادامه داد: قطار بازگشت زائران نیز ساعت ۱۶:۴۵ از ایستگاه راهآهن تهران به سمت گرمسار حرکت خواهد کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود از راهاندازی ۱۰ موکب پذیرایی در شهرستان خبر داد و اظهار کرد: در کنار دستگاههای اجرایی، موکبهای مردمی با مشارکت اصناف، گروههای مردمی و حتی اتباع خارجی مقیم شهرستان برای پذیرایی از زائران و مشایعتکنندگان برپا شده است.
فرماندار گرمسار با بیان اینکه مشارکت گسترده اقشار مختلف مردم در برپایی این موکبها جلوهای از همبستگی و انسجام عمومی است، افزود: تمامی ظرفیتهای شهرستان برای خدماترسانی مناسب به زائران و برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم به کار گرفته شده است
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