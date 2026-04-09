امام جمعه دیر: ایران در اوج صلابت و اقتدار قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدعلی حسینی عصر پنجشبه در اجتماع عزاداران قائد شهید امت در مصلای شهدای محراب، حضور و همراهی مردم در ۴۰ شبانه‌روز عزاداری را اقدامی بزرگ و کم‌نظیر در تاریخ دانست.



امام جمعه دیّر گفت: مردم در این چهل روز و شب کاری بزرگ انجام دادند که در تاریخ بی‌نظیر است و نشان‌دهنده بصیرت، فرهنگ، درایت، وقت‌شناسی و تشخیص به‌موقع وظیفه از سوی ملت ایران است.



وی با اشاره به حدیثی از پیامبر اسلام(ص) درباره تکریم عالمان افزود: امروز شما با این حضور، به پیامبر اسلام احترام گذاشتید؛ چراکه قاید شهید امت این عالم بزرگوار تمام عمر خود را از دوران نوجوانی و جوانی وقف اسلام کرده بود؛ از دوران زندان و تبعید گرفته تا پس از پیروزی انقلاب که همواره در خدمت اسلام و انقلاب بود.



حسینی ادامه داد: این شخصیت بزرگ در مقاطع مختلف مسئولیت‌های مهمی بر عهده داشت؛ از حضور در جبهه‌ها و اقامه نماز جمعه گرفته تا نمایندگی امام در شورای عالی دفاع، ریاست‌جمهوری و در ۳۷ سال گذشته نیز رهبری آینده‌نگر و روشنفکرانه کشور را بر عهده داشته است.



امام جمعه دیّر تأکید کرد: همان‌گونه که از امیرکبیر به‌دلیل خدماتش به ایران یاد می‌شود، باید درباره خدمات بزرگ این مرد نیز ساعت‌ها سخن گفت.



وی با اشاره به دستاوردهای کشور در سال‌های اخیر اظهار کرد: با وجود کارشکنی‌ها و فشارها، پیشرفت‌های بزرگی در کشور حاصل شده است؛ از شکل‌گیری صدها شرکت دانش‌بنیان تا پیشرفت در فناوری هسته‌ای و صنعت دفاعی و موشکی که مرهون هدایت‌های این رهبر است.



امام جمعه دیّر همچنین به تحولات منطقه اشاره کرد و گفت: رژیم صهیونیستی از آتش‌بس اخیر سوءاستفاده کرده و در لبنان صدها نفر از مردان و زنان شیعه حزب‌الله را که در دفاع از ایران و مردم غزه و محور مقاومت نقش داشتند، به شهادت رسانده است.



وی با بیان اینکه هنوز مذاکراتی آغاز نشده اما این گونه نقض عهد می کنند، افزود: در روزهای اخیر چند مورد نقض تعهد رخ داده و حتی تهدیدهایی علیه ایران مطرح شده است. این اقدامات نشان می‌دهد که دشمن قابل اعتماد نیست.



حسینی در پایان با قدردانی از حضور مردم گفت: همان‌گونه که در بیانیه شورای عالی امنیت ملی آمده، جنگ به‌طور کامل پایان نیافته و رزمندگان ما همچنان آماده دفاع هستند. حضور مردم در صحنه باید ادامه داشته باشد و در عین حمایت از مسئولان و پرهیز از اختلاف، نباید به دشمن اعتماد کرد.



وی تأکید کرد: ایران در کمال صلابت و اقتدار قرار دارد و دشمن با نقض عهد خود در واقع گور خود را کنده است.