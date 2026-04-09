به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام رضا خدری عصر پنجشنبه در مراسم چهلمین روز شهادت قائد امت اسلامی امام خامنهای با شعار محوری بعثت خون در گلزار شهدای بهشت صادق علیهالسلام درباره جایگاه و عظمت شهید امام خامنهای و استمرار مسیر توحید در جامعه اسلامی سخنانی ایراد کرد.
وی با اشاره به عظمت شهید امام خامنهای گفت: پس از شهادت امام خامنهای چهل روز بهگونهای گذشت که هنوز باور نکردهایم این امام عظیم از میان ما رفته است؛ گویی همچنان حضور دارد و رهنمودهایش را میشنویم.
شهادت امام خامنهای بزرگترین شهادت پس از شهادت ائمه طهارت و پیامبران الهی است
خدری تأکید کرد: این احساس مداوم حضور، از خاصیت خون مطهر شهید است و شهادت امام خامنهای بزرگترین شهادت پس از شهادت ائمه طهارت و پیامبران الهی است، زیرا شخصیتی با آن درجه از مرجعیت و رهبری در تاریخ معاصر جهان اسلام بینظیر است.
مدیر حوزههای علمیه بوشهر با تکیه بر آخرین بیانات رهبر شهید یادآور شد که ایشان بارها فرموده بودند کارزار حق و باطل پایانناپذیر است و تا روز قیامت ادامه دارد گفت: امام خامنهای تا آخرین لحظه برای جلوگیری از جنگ تلاش کرد، اما زمانی که دشمن خواست ملت را به تسلیم وادارد، ایشان با اقتدا به امام حسین (ع) فرمودند: «کسی مثل من با کسی مثل یزید بیعت نمیکند»، و آنجا بود که مسیر شهادت روشن شد.
خدری در ادامه افزود: آرزوی دیرینه رهبر شهید، شهادت بود و خداوند این نعمت را به او عطا کرد. پس از آن، امت اسلامی به پا خاست و همانگونه که ایشان پیشتر فرموده بودند، خدا مردم را مبعوث کرد تا راه او را ادامه دهند و کار را به انجام برسانند.
وی این خیزش مردمی را «بعثت الهی ملت ایران» دانست که تجلی وعده الهی در نصرت مؤمنان است.
وی با اشاره به حضور مداوم مردم در خیابانها و پشتیبانی از جبهه حق گفت: ملت ایران امروز در سوی درست تاریخ ایستادهاند.
خدری با استناد به آیات قرآن کریم تأکید کرد: همانگونه که خداوند موسی را یاری کرد، امت ایران را نیز در مسیر حق یاری میکند، زیرا خداوند وعده داده است.
وی ابراز امیدواری کرد خون رهبر شهید امت، راههای تازهای از فتوحات و پیروزیهای بزرگ برای ملت ایران بگشاید و چراغ اسلام را در جهان روشنتر سازد.
