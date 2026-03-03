به گزارش خبرگزاری مهر، ائمه جمعه اهل سنت استان بوشهر در پی شهادت رهبر معظم انقلاب پیام تسلیت صادر کردند.

به اتحاد یکپارچه و تقویت روحیه حماسی نیازمندیم

محمود خوش خبر امام جمعه اهل سنت کنگان نیز در پیامی گفت: ضایعه اسفناک شهادت حضرت امام خامنه ای را به آحاد امت اسلامی به‌ویژه امت اسلام در کشور عزیزمان که مورد تجاوز کافران و مشرکان قرار گرفته سوگمندانه تسلیت عرض می‌کنم.

غم و اندوه ما امروز نه فقط به خاطر آن عزیز به فیض شهادت رسیده است که او به آرزوی دیرینه اش رسید بلکه به خاطر قصور و کوتاهی خودمان است که قدرشناس ان نعمت بزرگ الهی نبودیم.

امام خامنه‌ای پس از مجاهدت در راه خدا ونشر اسلام، به شهادت رسید. در مکتب اسلام آموخته که در چنین شرایطی بیش از آنکه به عزاداری و سوگواری نیاز باشد به اتحاد یکپارچه و تقویت روحیه حماسی در مقابل دشمنان دین نیازمندیم.

استکبار آمریکایی و صهیونی این جنایتکاران کودک‌کش باید بدانند با رفتن رهبر معظم انقلاب، روحیه اسلامی انقلابی ما ایرانیان از بین نخواهد رفت و بلکه مقاوم تر از پیش در صحنه حاضر خواهیم بود و انشاء الله انتقام آن فقید را سپاهیان اسلام خواهند گرفت.

آیت الله امام خامنه ای نماد اتحاد و اخوت ود

امام جمعه اهل سنت سیراف نیز در پیامی گفت: خدمت ملت شریف ایران و آزادی خواهان جهان اسلام شهادت عالم ربانی و حکیم، صبور و با استقامت حضرت آیت الله امام خامنه ای قدس الله نفسه الزکیه به ملکوت اعلا پیوست.

امامی که نماد اتحاد و اخوت و استوار بر اصول بود که بدست جنایت کاران رژیم غاصب صهیونیست و حامیانش به شهادت رسید و این جنایتکاران را محکوم می نمایم.

شیخ خلیل افرا رییس هیات افتای اهل سنت استان بوشهر نیز در پیامی گفت: شهادت جانسوز و جانکاه شخصیت جهانی، الهی و خدایی و منادی وحدت و اخوت اسلامی، وجود بی بدیل و جامع الشرایط و دلسوز و غم خوار فقرا و مساکین و ایتام حضرت ایت العظمی امام خامنه‌ای را به مسلمانان جهان بویژه ملت شریف ایران بالاخص مردم سلحشور و همیشه در صحنه استان بوشهر و همچنین خانواده محترم و داغدار ایشان عرض تسلیت و تعزیت داریم.

از خداوند متعال خواهانیم که ایشان را با پیامبران و صادقان و شهدا و صالحین محشور گرداند و به بازماندکان ایشان اجر جزیل و مزید عظیم و صبر جزیل عنایت فرماید.

حفظ وحدت و همدلی درمقابل دشمن

در پیام امام جمعه صفیه جابری آمده است: با نهایت تأسف و اندوه، خبر شهادت رهبر انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، را به اطلاع ملت شریف ایران و جهان اسلام می‌رسانیم.

این حادثه تلخ و دردناک، نتیجه اقدامات تروریستی و جنایتکارانه رژیم‌های جنایتکار آمریکا و اسرائیل است. این دو رژیم، با اقدامات خود، نه تنها به شهادت رهبر انقلاب اسلامی دست زدند، بلکه به دنبال ایجاد ناامنی و بی‌ثباتی در منطقه و جهان هستند.

خداوند متعال، انتقام خون شهید را از ظالمان خواهد گرفت و آمریکا و اسرائیل، به جزای اعمال خود خواهند رسید. "وَلَیَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن یَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِیٌ عَزِیزٌ"

مردم شریف ایران بدانید که رمز رسیدن به قله پایداری و استقامت، در پایبندی به اصول و ارزش‌های اسلامی، وحدت و همدلی، و مقاومت در برابر ظلم و جنایت است.

ما با تأسف و اندوه، این مصیبت بزرگ را به ملت شریف ایران تسلیت می‌گوییم و از همه ایرانیان عزیز با حفظ وحدت و همدلی درمقابل دشمن بایستند و از هرگونه اختلاف و تفرقه خودداری کنند.

خداوند متعال، روح ایشان را با ارواح پاک انبیاء و اولیاء پیوند دهد و ملت ایران را با برکت وحدت و همدلی، از این مصیبت، سربلند پیروز گرداند.