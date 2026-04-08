پیام تسلیت شهردار شیراز به مناسبت اربعین شهادت رهبر انقلاب اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن اسدی در پیامی به مناسبت اربعین شهادت حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای (قدّسسرّه) با بیان اینکه چهل روز از عروج نفس زکیه و لبیک خدایی قائد امت میگذرد، تاکید کرد: ایران در اندوه آن ابرمرد سوگوار است اما هرگز از مسیر خود عقب نمینشیند.
متن کامل این پیام بدین شرح است:
بسم رب الشهدا و الصدیقین
وامصیبتا که یک اربعین از شهادت قائد امت گذشت و ایران در بهت و اندوهِ فراق آن ابرمرد همهی تاریخ، سیاهپوش و جامهدران و سوگینهخوانِ خود کرد. چهل روز است که آن نَفْس زکیّه در ملکوت اعلی و در مقام قرب و شرف، در میان ملکوتیان مأوا گرفته و به تأسی از محبوب و مولا و مقتدایش، حضرت اباعبدالله (ع) ندای «مَنْ کَانَ فِینَا بَاذِلًا مُهْجَتَهُ ـ مُوَطِّناً عَلَی لِقَاءِ اللَّهِ نَفْسَهُ ـ فَلْیَرْحَلْ مَعَنَا» را با زبان روزه لبیک گفته تا در کنار نورچشم و بیت معززشان کربلایی معاصر را رقم بزند.
هرچند چهل روز از آن مصیبت عظیم بر ما میگذرد و این ملّت باوفا هنوز فرصت عزاداری را آنچنان که در شأن امامشان میبینند، نیافتهاند؛ اما بیشک با هزاران بیان در فراق امام شهید خود، شِکوهی «اللَّهُمَّ إِنَّا نَشْکو إِلَیْک فَقْدَ نَبِیِّنَا» سرداده است و برای تسلی پناهی جز ساحت مقدس جانِ جهان، حضرت بقیهاللهالاعظم (ارواحنافداه)، نیافته.
به یقین امت داغدار ایران تا همیشه به رهبر شهیدشان و راه او، مؤمن خواهد ماند؛ چرا که ایمان ما امت، در خون او جاری است و عزای ما، گواهی بر صلابتِ مسیر اوست. صلابتی که چهل شب و روز، در حرکت و خروش سوگواران او در خیابان و رشادتهای رزمندگانش در میدان، آنچنان متجلی شده که در انتقامخواهی از خون آن شهید عالیمقام، تاریخی نوین رقم خواهد زد و حوادث عالم را به سوی اقتدار و عظمت ایران و امت اسلامی پیش خواهد برد و با وعدهی الهی، بهزودی با شکست استکبار و اذنابش، دنیا بیشتر و ملموستر از همیشه نام امام خامنهای و مردم رشید ایران را خواهد شنید.
اینجانب به نمایندگی از مجموعهی بزرگ مدیریت شهری شیراز، بعثت خون، اربعین حضرت آقای ملت، رهبر شهید انقلاب، حضرت آیتاللهالعظمی امام خامنهای (قدس الله نفسه الزکیه) را تسلیت میگویم و از خداوند سبحان مسألت دارم روح ملکوتی ایشان را در اعلیعلّیّین، مأوا دهد و همهی ما را بر آنچه که مورد رضایش است، عالم و عامل بفرماید و نصرت خود را شامل حال ملت مجاهد ایران بگرداند.
نظر شما