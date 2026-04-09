۲۰ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۵۷

۱۴۵۳ نفر؛ آمار جدید قربانیان جنایت رژیم صهیونیستی در لبنان

وزارت بهداشت لبنان با ارائه آماری جدید از قربانیان نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در لبنان، تعداد شهدا و مجروحان را بالغ بر ۱۴۵۳ نفر اعلام کرد. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت بهداشت لبنان با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که در جنایت دیروز رژیم صهیونیستی و حملات وحشیانه این رژیم به مناطق مسکونی و غیرنظامی لبنان تاکنون دست‌کم پیکر ۳۰۳ شهید از زیر آوار خارج شده و ۱۱۵۰ زخمی نیز به ثبت رسیده است.

وزارت بهداشت لبنان تاکید کرد که این آمار هنوز نهایی نشده و جستجو برای یافتن پیکر دیگر قربانیان این جنایت صهیونیستی همچنان ادامه دارد.

رژیم صهیونیستی دیروز چهارشنبه حملات گسترده و ناگهانی را در سراسر لبنان، از جمله حملات شدید به بیروت، پایتخت لبنان، انجام داد. این حملات پس از اعلام آتش بس موقت در جنگ منطقه ای بین ایران و آمریکا صورت گرفت که قرار بود شامل رژیم صهیونیستی و حملات آن به لبنان نیز باشد، اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم مدعی شد که آتش‌بس بین واشنگتن و تهران بر عملیات جنگی تل آویو در لبنان تأثیر ندارد.

ارتش رژیم صهیونیستی در این حملات بیش از ۱۰۰ نقطه غیر نظامی را در ۱۰ دقیقه هدف حملات گسترده و وحشیانه خود قرار داد.

ارتش رژیم صهیونیستی مدعی است که این حمله رهبران حزب‌الله و زیرساخت‌های نظامی آن را هدف قرار داده است، در حالی که مقامات لبنانی تأکید کردند که تعداد زیادی از غیرنظامیان در این حملات شهید یا زخمی شده‌اند.

