۱۴۵۳ نفر؛ آمار جدید قربانیان جنایت رژیم صهیونیستی در لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت بهداشت لبنان با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که در جنایت دیروز رژیم صهیونیستی و حملات وحشیانه این رژیم به مناطق مسکونی و غیرنظامی لبنان تاکنون دست‌کم پیکر ۳۰۳ شهید از زیر آوار خارج شده و ۱۱۵۰ زخمی نیز به ثبت رسیده است.

وزارت بهداشت لبنان تاکید کرد که این آمار هنوز نهایی نشده و جستجو برای یافتن پیکر دیگر قربانیان این جنایت صهیونیستی همچنان ادامه دارد.

رژیم صهیونیستی دیروز چهارشنبه حملات گسترده و ناگهانی را در سراسر لبنان، از جمله حملات شدید به بیروت، پایتخت لبنان، انجام داد. این حملات پس از اعلام آتش بس موقت در جنگ منطقه ای بین ایران و آمریکا صورت گرفت که قرار بود شامل رژیم صهیونیستی و حملات آن به لبنان نیز باشد، اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم مدعی شد که آتش‌بس بین واشنگتن و تهران بر عملیات جنگی تل آویو در لبنان تأثیر ندارد.

ارتش رژیم صهیونیستی در این حملات بیش از ۱۰۰ نقطه غیر نظامی را در ۱۰ دقیقه هدف حملات گسترده و وحشیانه خود قرار داد.

ارتش رژیم صهیونیستی مدعی است که این حمله رهبران حزب‌الله و زیرساخت‌های نظامی آن را هدف قرار داده است، در حالی که مقامات لبنانی تأکید کردند که تعداد زیادی از غیرنظامیان در این حملات شهید یا زخمی شده‌اند.