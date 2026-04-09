به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری قدس، در تازه‌ترین تحولات مربوط به عملیات زمینی ارتش رژیم صهیونیستی در لبنان، درگیری‌هایی بین مبارزان حزب‌الله و نیروهای ارتش اشغالگر صهیونیستی رخ داد که تلاش داشتند به سمت بازار شهر بنت جبیل پیشروی کنند. منابع رسانه‌ای نزدیک به حزب تأکید کردند که درگیری‌ها از فاصله صفر با سلاح‌های سبک و متوسط و موشک‌های راکتی ادامه دارد.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی امروز اعلام کرده بودند که ارتش این رژیم شهر بنت جبیر را محاصره کرده و به دنبال اشغال این شهر برآمده است.

حزب‌الله اعلام کرد که روز پنجشنبه ۱۶ حمله به شهرک‌ها، نظامیان، خودروها و مواضع نظامی ارتش اشغالگر اسرائیل انجام داده است. رسانه‌های عبری گزارش دادند که ارتش اشغالگر صهیونیستی امروز پرتاب بیش از ۶۰ موشک و پهپاد از لبنان را رصد کرده است.

حزب الله لبنان در بخشی از بیانیه‌های امروز خود اعلام کرد که حملاتش در پاسخ به نقض توافق آتش‌بس توسط دشمن صهیونیستی صورت گرفته است. حزب الله تاکید کرد که در ساعات اولیه به آتش‌بس پایبند بوده است و پاسخ خود را در واکنش به تجاوز مکرر رژیم صهیونیستی به آتش بس آغاز کرده است. حزب الله تاکید کرد که این پاسخ تا زمانی که تجاوز اسرائیلی-آمریکایی به کشور و ملت لبنان متوقف شود، ادامه خواهد داشت.

حزب الله همچنین در بیانیه‌های متوالی توضیح داد که در ۱۲ حمله موشکی ۶ شهرک را در شمال سرزمین‌های اشغالی هدف قرار داده است که عبارتند از: المناره، و کریات شمونه با پنج حمله، و المطله با دو حمله، آویویم با دو حمله و شومیرا و شلومی هر کدام با یک حمله.

در بیانیه های حزب الله آمده است که یک خودروی نظامی رژیم صهیونیستی از نوع «نمر» را با موشک هدایت‌شونده در شهر الطیبه در جنوب لبنان هدف قرار داده است. این حزب همچنین از هدف قرار گرفتن عناصر ارتش رژیم صهیونیستی در عملیات پهپادی در الطیبه خبر داد و اعلام کرد که تجمع نظامیان اشغالگر در موقعیت المرج و موقعیت تپه العجل در شمال شهرک کفر یووال را هدف قرار داده است.

در همین راستا، رسانه جنگی وابسته به حزب‌الله ویدئویی را منتشر کرد که صحنه‌های مربوط به آماده‌سازی برای عملیات هدف قرار دادن یک ناو جنگی متعلق به نیروی دریایی اشغالگر در سواحل لبنان را نشان می‌دهد. در این ویدئو لحظه پرتاب یک موشک کروز دریایی به سمت نیروی دریایی صهیونیست ها دیده می‌شود.

پیش از این، رسانه‌های عبری گزارش داده بودند که حزب‌الله یک موشک زمین به دریا به سمت کشتی‌ای پرتاب کرده است که تل آویو ادعا می‌کرد یک کشتی جنگی انگلیسی است. این در حالی است که وزارت دفاع انگلیس گزارش‌هایی مبنی بر آسیب دیدن یک کشتی این کشور در شرق دریای مدیترانه در اثر اصابت موشک از لبنان را تکذیب کرد.

روزنامه عبری زبان معاریو در تشریح عملیات زمینی ارتش رژیم صهیونیستی در لبنان گزارش داد که ارتش در بنت جبیل در جنوب لبنان درگیر است. برآوردهای اسرائیلی نشان می‌دهد که بین ده‌ها تا صدها نفر از عناصر حزب‌الله در این شهرک حضور دارند که از جمله آنها عناصری از نیروهای ویژه یگان رضوان است.

این روزنامه اشاره می‌کند که لشکر ۹۸، به عنوان لشکر کماندویی ارتش صهیونیستی عملیات محاصره شهرک بنت جبیل را در سحرگاه پنجشنبه به پایان رساند. به نوشته این روزنامه عبری ارتش رژیم اسرائیل معتقد است که بنت جبیل حاوی مقادیر زیادی سلاح است و عناصر حزب‌الله در آن آماده نبرد دفاعی هستند.