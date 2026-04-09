به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، حزب‌الله لبنان با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که زیرساخت‌های ارتش رژیم صهیونیستی در شهرک «یسود همعلاه» را هدف حملات موشکی خود قرار داده است.

از سوی دیگر جبهه داخلی رژیم صهیونیستی نیز از بلند شدن صدای آژیرهای خطر در شهرک «مسکاو عام» واقع در شمال سرزمین‌های اشغالی خبر داد.

حزب الله لبنان در همین راستا در بیانیه‌ای دیگر اعلام کرد که تجمع نظامیان صهیونیست در شهرک مسکاو عام را هدف حملات موشکی خود قرار داده است.

شتولا و برخی مناطق دیگر در شمال سرزمین‌های اشغالی از دیگر اهداف موشک های حزب الله لبنان طی ساعات اخیر بود. جبهه داخلی رژیم صهیونیستی در این رابطه اعلام کرد که آژیرهای هشدار در ۱۰ شهرک منطقه الجلیل علیا به صدا در آمده است.

رژیم صهیونیستی دیروز چهارشنبه حملات گسترده و ناگهانی را در سراسر لبنان، از جمله حملات شدید به بیروت، پایتخت لبنان، انجام داد. این حملات پس از اعلام آتش بس موقت در جنگ منطقه ای بین ایران و آمریکا صورت گرفت که قرار بود شامل رژیم صهیونیستی و حملات آن به لبنان نیز باشد، اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم مدعی شد که آتش‌بس بین واشنگتن و تهران بر عملیات جنگی تل آویو در لبنان تأثیر ندارد.

بنا بر اعلام وزارت بهداشت لبنان، حملات وحشیانه دیروز رژیم صهیونیستی که بی سابقه ترین حملات صورت گرفته طی سالهای اخیر به لبنان بود، منجر به شهادت ۲۰۳ نفر و زخمی شدن بیش از ۱۰۰۰ نفر شد. ارتش رژیم صهیونیستی در این حملات بیش از ۱۰۰ نقطه غیر نظامی را در ۱۰ دقیقه هدف حملات گسترده و وحشیانه خود قرار داد.

ارتش رژیم صهیونیستی مدعی است که این حمله رهبران حزب‌الله و زیرساخت‌های نظامی آن را هدف قرار داده است، در حالی که مقامات لبنانی تأکید کردند که تعداد زیادی از غیرنظامیان در این حملات شهید یا زخمی شده‌اند.