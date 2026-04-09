به گزارش خبرگزاری مهر، وب‌سایت دولتی قطر اعلام کرد که امروز «شهباز شریف» نخست‌وزیر پاکستان و «شیخ تمیم بن حمد آل ثانی» امیر قطر تلفنی گفتگو کردند.

بنا بر گزارش وب‌سایت «PeninsulaQatar»، در این گفت‌وگوی بسیار صمیمی و دوستانه، امیر قطر تلاشهای دیپلماتیک موفق پاکستان را که به برقراری آتش‌بس میان ایران و آمریکا و نیز انجام مذاکرات میان دو طرف در اسلام‌آباد انجامید، به نخست‌وزیر پاکستان تبریک گفت.

نخست‌وزیر پاکستان نیز از تمجید امیر قطر از «تلاشهای میانجی‌گرانه، صادقانه و خالصانه کشورش» قدردانی کرد.

سران دو کشور همچنین حملات رژیم صهیونیستی به لبنان را محکوم و ابراز امیدواری کردند که با تلاشهای هماهنگ هر چه زودتر صلح به تمام منطقه بازگردد.