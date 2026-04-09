به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، جبهه داخلی رژیم صهیونیستی اعلام کرد که آژیرهای خطر در پی شلیک موشک‌های حزب‌الله لبنان به شهرک صهیونیستی نهاریا واقع در شمال سرزمین‌های اشغالی به صدا درآمد.

بر اساس گزارش شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی ۵ موشک از سوی لبنان به سمت شهرک نهاریا شلیک شده است.

حزب الله لبنان همچنین در بیانیه ای دیگر از هدف قرار دادن یک تانک مرکاوای رژیم صهیونیستی در مسیر الطیبه دیر سریان در جنوب لبنان خبر داد.

حزب الله همچنین اعلام کرد که پایگاه نظامیان صهیونیستی با نام هونین را در منطقه مرزی مرکبا هدف حملات موشکی خود قرار داده است.

رژیم صهیونیستی دیروز چهارشنبه حملات گسترده و ناگهانی را در سراسر لبنان، از جمله حملات شدید به بیروت، پایتخت لبنان، انجام داد. این حملات پس از اعلام آتش بس موقت در جنگ منطقه ای بین ایران و آمریکا صورت گرفت که قرار بود شامل رژیم صهیونیستی و حملات آن به لبنان نیز باشد، اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم مدعی شد که آتش‌بس بین واشنگتن و تهران بر عملیات جنگی تل آویو در لبنان تأثیر ندارد.

بنا بر اعلام وزارت بهداشت لبنان، حملات وحشیانه دیروز رژیم صهیونیستی که بی سابقه ترین حملات صورت گرفته طی سالهای اخیر به لبنان بود، منجر به شهادت ۲۰۳ نفر و زخمی شدن بیش از ۱۰۰۰ نفر شد. ارتش رژیم صهیونیستی در این حملات بیش از ۱۰۰ نقطه غیر نظامی را در ۱۰ دقیقه هدف حملات گسترده و وحشیانه خود قرار داد.

ارتش رژیم صهیونیستی مدعی است که این حمله رهبران حزب‌الله و زیرساخت‌های نظامی آن را هدف قرار داده است، در حالی که مقامات لبنانی تأکید کردند که تعداد زیادی از غیرنظامیان در این حملات شهید یا زخمی شده‌اند.