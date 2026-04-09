روسیه حملات رژیم صهیونیستی به لبنان را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت امور خارجه روسیه امروز با صدور بیانیه‌ای حملات رژیم صهیونیستی به لبنان را محکوم کرد و این جنایت وحشیانه را «رفتارهای خصمانه و تجاوزکارانه» خواند که تهدیدی برای مختل کردن فرایند مذاکرات است.

مسکو در این بیانیه از تل‌آویو خواسته است هرچه سریع‌تر حملات به لبنان را متوقف کرده و ‌آتش‌بس را برقرار کند.

بسیاری از کشورهای جهان از جمله کشورهای غربی و اروپایی، حملات دو روز اخیر رژیم صهیونیستی به لبنان را محکوم کرده و با تاکید بر اینکه لبنان نیز بخشی از شروط دهگانه ایران برای آتش بس موقت ۱۴ روز است، خواستار پایبندی رژیم صهیونیستی به این توافق شدند.

رژیم صهیونیستی دیروز چهارشنبه حملات گسترده و ناگهانی را در سراسر لبنان، از جمله حملات شدید به بیروت، پایتخت لبنان، انجام داد. این حملات پس از اعلام آتش بس موقت در جنگ منطقه ای بین ایران و آمریکا صورت گرفت که قرار بود شامل رژیم صهیونیستی و حملات آن به لبنان نیز باشد، اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم مدعی شد که آتش‌بس بین واشنگتن و تهران بر عملیات جنگی تل آویو در لبنان تأثیر ندارد.

بنا بر اعلام وزارت بهداشت لبنان، حملات وحشیانه دیروز رژیم صهیونیستی که بی سابقه ترین حملات صورت گرفته طی سالهای اخیر به لبنان بود، منجر به شهادت ۲۰۳ نفر و زخمی شدن بیش از ۱۰۰۰ نفر شد. ارتش رژیم صهیونیستی در این حملات بیش از ۱۰۰ نقطه غیر نظامی را در ۱۰ دقیقه هدف حملات گسترده و وحشیانه خود قرار داد.

ارتش رژیم صهیونیستی مدعی است که این حمله رهبران حزب‌الله و زیرساخت‌های نظامی آن را هدف قرار داده است، در حالی که مقامات لبنانی تأکید کردند که تعداد زیادی از غیرنظامیان در این حملات شهید یا زخمی شده‌اند.