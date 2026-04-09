۲۰ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۴۴

روسیه حملات رژیم صهیونیستی به لبنان را محکوم کرد

وزارت خارجه روسیه ضمن محکوم کردن حملات رژیم صهیونیستی به لبنان، این اقدام را رفتاری خصمانه برای از بین بردن فرایند مذاکرات دانست. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت امور خارجه روسیه امروز با صدور بیانیه‌ای حملات رژیم صهیونیستی به لبنان را محکوم کرد و این جنایت وحشیانه را «رفتارهای خصمانه و تجاوزکارانه» خواند که تهدیدی برای مختل کردن فرایند مذاکرات است.

مسکو در این بیانیه از تل‌آویو خواسته است هرچه سریع‌تر حملات به لبنان را متوقف کرده و ‌آتش‌بس را برقرار کند.

بسیاری از کشورهای جهان از جمله کشورهای غربی و اروپایی، حملات دو روز اخیر رژیم صهیونیستی به لبنان را محکوم کرده و با تاکید بر اینکه لبنان نیز بخشی از شروط دهگانه ایران برای آتش بس موقت ۱۴ روز است، خواستار پایبندی رژیم صهیونیستی به این توافق شدند.

رژیم صهیونیستی دیروز چهارشنبه حملات گسترده و ناگهانی را در سراسر لبنان، از جمله حملات شدید به بیروت، پایتخت لبنان، انجام داد. این حملات پس از اعلام آتش بس موقت در جنگ منطقه ای بین ایران و آمریکا صورت گرفت که قرار بود شامل رژیم صهیونیستی و حملات آن به لبنان نیز باشد، اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم مدعی شد که آتش‌بس بین واشنگتن و تهران بر عملیات جنگی تل آویو در لبنان تأثیر ندارد.

بنا بر اعلام وزارت بهداشت لبنان، حملات وحشیانه دیروز رژیم صهیونیستی که بی سابقه ترین حملات صورت گرفته طی سالهای اخیر به لبنان بود، منجر به شهادت ۲۰۳ نفر و زخمی شدن بیش از ۱۰۰۰ نفر شد. ارتش رژیم صهیونیستی در این حملات بیش از ۱۰۰ نقطه غیر نظامی را در ۱۰ دقیقه هدف حملات گسترده و وحشیانه خود قرار داد.

ارتش رژیم صهیونیستی مدعی است که این حمله رهبران حزب‌الله و زیرساخت‌های نظامی آن را هدف قرار داده است، در حالی که مقامات لبنانی تأکید کردند که تعداد زیادی از غیرنظامیان در این حملات شهید یا زخمی شده‌اند.

    • IR ۲۲:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      حملات رژیم صهیونیستی به لبنان با چراغ سبز ترامپ بوده است
    • IR ۲۲:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      حملات رژیم صهیونیستی به لبنان، با مجوز و دستور ترامپ جنایتکار بوده است و هم اجرای قانون جنگل بود
    • IR ۲۲:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      حملات وحشیانه دیروز رژیم صهیونیستی به لبنان جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت بوده است.
    • IR ۲۲:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      آمریکا جنایتکار و هم اروپا جنایتکار هنوز هم تسلیحاتی رژیم کودک کش صهیونیستی جنایتکار را تامین می کنند.
    • IR ۲۳:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      اسرائیل بلای بشریت است اسرائیل شر است و بلایی برای بشریت. در حالی که مذاکرات صلح در اسلام‌آباد در جریان است، در لبنان نسل‌کشی در حال وقوع است. غیرنظامیان بی‌گناه توسط اسرائیل کشته می‌شوند؛ ابتدا غزه، سپس ایران و اکنون لبنان و این خونریزی همچنان بدون توقف ادامه دارد.
    • IR ۰۰:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      حمله به اسرائیل را متوقف نخواهیم کرد

