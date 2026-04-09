به گزارش خبرنگار مهر، سازمان لیگ فوتبال پس از بررسی جوانب مختلف برگزاری ادامه رقابت های لیگ برتر در فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ که در نهم اسفندماه سال گذشته به دلیل حمله ددمنشانه دشمن متخاصم صهیونیستی- آمریکایی به حالت تعلیق در آمده بود، تصمیم نهایی خود برای تعیین تکلیف این رقابت ها را گرفت.

طبق بررسی های متعدد سازمان لیگ مبنی بر برگزاری هفته های باقی‌مانده لیگ بیست و پنجم که مجموعا ۷۲ مسابقه خواهد بود تصمیم گرفته شد بازی ها به طور مجتمع در اردیبهشت ماه از سر گرفته شود.

این بازی ها پس از رایزنی های مختلف با نهادهای ذیصلاح به خاطر شرایط جنگ تحمیلی، به احتمال فراوان در تهران برگزار خواهد شد و دیگر خبری از میزبانی کرمان نیست.

ضمن اینکه پیش از این شایعاتی درباره برگزاری بازی بین ۶ تیم بالای جدول لیگ برتر برای تعیین سرنوشت نمایندگان ایران در فصل بعدی لیگ نخبگان مطرح شده بود اما در نهایت منجر به تصمیم گیری مبنی بر برگزاری بازی ها با برنامه فشرده و به میزبانی تهران شد.

شایان ذکر است تمام تیم ها طبق قانون سازمان لیگ ملزم به حضور در ادامه این مسابقات هستند و هر باشگاهی از آن سرپیچی کند با تنبیهات سنگین انضباطی روبرو خواهد شد.

پیگیری های خبرنگار مهر نشان از شروع تمرینات ۶ تیم لیگ برتری دارد که در ابتدای هفته آینده تعداد آنها به ۱۰ تیم خواهد رسید.

همچنین برنامه بازی ها نیز در انتهای فروردین ماه ارائه خواهد شد تا تیم ها در برنامه ای فشرده مسابقات خود را از سر بگیرند.