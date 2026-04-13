۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۵۳

تلاش ها برای آغاز فعالیت سریع فرودگاه اهواز آغاز شد

اهواز - در جلسه ای با حضور مسئولان مختلف استان، تلاش ها برای آغاز به کار سریع فروگاه بین المللی اهواز آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهران علم‌الهدایی پیش از ظهر امروز دوشنبه پس از بازدید میدانی از فرودگاه بین‌المللی اهواز و بررسی محل های آسیب‌دیده در جلسه‌ای ارزیابی خسارت ها و نحوه بازسازی فرودگاه حضور یافت.

در این جلسه مدیرکل فرودگاه‌های استان، مدیرکل دفتر فنی استانداری، مدیرکل امور شهری و سایر مدیران و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط حضور داشتند.

در جریان این بازدید، معاون عمرانی استانداری مستقیماً از باند اصلی فرودگاه و سایر بخش‌های آسیب‌دیده دیدن کرد و پس از آن در جلسه‌ای که تشکیل شد، مدیرکل فرودگاه‌های استان خوزستان گزارشی از وضعیت آسیب‌ها، نحوه بازسازی، مدت بازسازی و برآورد هزینه خسارت ارائه کرد.

همچنین مدیران و اعضا حاضر در جلسه به بررسی و ارائه پیشنهادات و راهکارهای عملیاتی برای ارزیابی فنی خسارات، تعیین بودجه فوری و هماهنگی بین‌بخشی جهت تسریع در فرآیند بازسازی پرداختند.

در پایان، معاون عمرانی استانداری تصمیم‌گیری‌های لازم را برای بازگشت سریع به روال عادی پروازها و رفع مشکلات زیرساختی اتخاذ و ابلاغ کرد.

