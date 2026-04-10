افتتاح ۱۰۰۰واحد مسکونی روستایی در گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، داوود خسروی اظهار کرد: همزمان با سالروز افتتاح حساب ۱۰۰ و تأسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به فرمان تاریخی امام خمینی (ره)، مجموعهای از پروژههای عمرانی و مسکن روستایی در استان گلستان به بهرهبرداری میرسد.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان در این خصوص اظهار کرد: در این ایام، تعداد هزار واحد مسکونی در روستاهای استان با اعتباری بالغ بر ۳۰۰ میلیارد تومان افتتاح و به متقاضیان تحویل داده خواهد شد.
خسروی با اشاره به دیگر برنامههای بنیاد در این مناسبت افزود: همچنین ۴۶ پروژه آسفالت معابر خاکی در روستاهای استان به مساحت ۱۷۷ هزار متر مربع و با اعتباری بیش از ۷۶ میلیارد و ۷۵۴ میلیون تومان به بهرهبرداری میرسد.
وی با تأکید بر اثرگذاری این طرحها در بهبود کیفیت زندگی روستاییان اظهار کرد: با افتتاح این پروژهها، بیش از ۱۷ هزار خانوار در مناطق روستایی استان از مزایای آن بهرهمند خواهند شد.
مدیرکل بنیاد مسکن گلستان خاطرنشان کرد: پروژههای مذکور از دهه فجر سال ۱۴۰۴ آغاز و تا ابتدای فروردین ۱۴۰۵ تکمیل و آماده بهرهبرداری شدهاند که نشاندهنده تداوم خدماترسانی و توسعه زیرساختهای روستایی در استان است.
