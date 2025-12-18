به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر پنجشنبه در نشست اضطراری ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان تنگستان ضمن ارائه گزارشی از آمادگی دستگاه‌های شهرستان، اظهار کرد: با توجه به اطلاعیه‌های صادره از سوی اداره کل هواشناسی استان، احتمال وقوع بارندگی‌های شدید همراه با رعد و برق، تندباد و تگرگ وجود دارد.

فرماندار تنگستان افزود: از شهروندان محترم خواسته می‌شود از ترددهای غیرضروری در مناطق کوهستانی، حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند و نکات ایمنی را جدی بگیرند.

سلیمانی همچنین بر آمادگی نیروهای امدادی، خدمات شهری و راهداری برای ارائه خدمت در زمان وقوع حوادث احتمالی تأکید کرد و گفت: تمامی تیم‌های عملیاتی در حالت آماده‌باش قرار گرفته‌اند تا در صورت نیاز، اقدامات امدادی و خدماتی به سرعت انجام شود.

این نشست که به‌صورت وبینار با حضور ارسلان زارع، استاندار بوشهر، و رؤسای دستگاه‌های اجرایی استان تشکیل شد، موضوع برنامه‌ریزی و هماهنگی جهت انجام اقدامات پیشگیرانه و آمادگی حداکثری برای مواجهه با حوادث احتمالی مورد بررسی قرار گرفت.

استاندار بوشهر با اشاره به ضرورت هوشیاری کامل دستگاه‌های اجرایی در برابر پیش‌بینی‌های هواشناسی، تأکید کرد: توجه به احتمال وقوع بارندگی شدید و شرایط جوی ناپایدار، تمامی دستگاه‌ها باید در آماده‌باش کامل باشند و با هماهنگی بین‌بخشی، اقدامات لازم برای حفظ امنیت مردم و کاهش خسارات احتمالی را انجام دهند.