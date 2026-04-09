اسامی داوران جام جهانی ۲۰۲۶ اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، فیفا اسامی داوران منتخب برای قضاوت در جام جهانی ۲۰۲۶ را اعلام کرد.

این فهرست شامل ۵۲ داور، ۸۸ کمک‌داور و ۳۰ داور VAR است که از۶ کنفدراسیون مختلف و ۵۰ فدراسیون عضو انتخاب شده‌است که ترکیبی از گسترده‌ترین تیم‌های داوری تاریخ جام جهانی را تشکیل می‌دهد.

طبق ادعای فیفا انتخاب این داوران بر اساس اصل «کیفیت در اولویت» صورت گرفته و عملکرد آنها در تورنمنت‌های فیفا، مسابقات بین‌المللی و لیگ‌های داخلی در سال‌های اخیر به‌صورت مستمر ارزیابی شده است. ثبات عملکرد و کیفیت قضاوت، مهم‌ترین معیارهای گزینش این افراد بوده است.

پیه‌ر لوئیجی کولینا رئیس کمیته داوران فیفا در این‌باره گفت: «داوران انتخاب‌شده، بهترین‌های جهان هستند. آنها بخشی از گروه بزرگی بودند که طی سه سال گذشته در سمینارها شرکت کردند و در مسابقات مختلف قضاوت داشتند. عملکرد آنها به‌طور منظم بررسی شده و از نظر بدنی و ذهنی نیز تحت حمایت کامل قرار گرفته‌اند تا در بهترین شرایط ممکن به میامی برسند.»

او ادامه داد: «جام جهانی ۲۰۲۶ بزرگ‌ترین دوره تاریخ خواهد بود؛ با حضور ۴۸ تیم و برگزاری ۱۰۴ مسابقه در سه کشور میزبان. تیم داوری این دوره نیز بزرگ‌ترین در تاریخ است و نسبت به جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، ۴۱ نفر افزایش داشته. هر داور باید آماده حضور در هر مسابقه باشد. همچنین حضور شش داور زن در این فهرست، ادامه روندی است که از دوره قبلی آغاز شد.»

طبق اعلام فیفا، داوران در طول مسابقات به‌صورت روزانه تمرین خواهند داشت و بازیکنان محلی نیز در این تمرینات حضور خواهند داشت. آنالیزورها نیز اطلاعات کامل لازم را در اختیار تیم داوری قرار می‌دهند تا آمادگی کامل برای هر مسابقه ایجاد شود.

کولینا همچنین به نقش فناوری اشاره کرد و گفت: «مثل دوره‌های قبل، تکنولوژی نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌ها خواهد داشت. از فناوری خط دروازه، نسخه پیشرفته آفساید نیمه‌خودکار و توپ هوشمند استفاده می‌شود. علاوه بر این، برای اولین‌بار هواداران می‌توانند صحنه‌ها را از زاویه دید داور در زمین تماشا کنند.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، تیم داوری در شهر میامی مستقر خواهد شد و از ۳۱ می یک دوره ۱۰ روزه آماده‌سازی را آغاز می‌کند. پس از آن، داوران VAR به دالاس منتقل می‌شوند تا در مرکز پخش بین‌المللی مستقر شوند، در حالی که سایر اعضای تیم در میامی باقی می‌مانند.

فیفا همچنین اعلام کرد مجموعه‌ای از قوانین جدید برای افزایش سرعت بازی و کاهش اتلاف وقت، که در نشست سالانه IFAB تصویب شده، در این تورنمنت اجرا خواهد شد. علاوه بر آن، اصلاحاتی نیز در پروتکل VAR اعمال می‌شود.

اسامی ۵۲ داور وسط در این رقابتها به شرح زیر است:

آسیا:

۱- عبدالرحمان جاسم (قطر)، ۲- علیرضا فغانی (استرالیا)، ۳- یوسوکه آراکی (ژاپن)، ۴- ما نینگ (چین)، ۵- خالد التوریس (عربستان)، ۶- ایلگیز تانتاشف (ازبکستان)، ۷- ادهم مخادمه (اردن)، ۸- عمر العلی (امارات)

آفریقا:

۱- عمر آرتان (سومالی)، ۲- پیر آتچو (گابن)، ۳- دهانه بیتا (موریتانی)، ۴- مصطفی قوربال (الجزایر)، ۵- جلال جاید (مراکش)، ۶- امین محمد (مصر)، ۷- آبونگیله توم (آفریقای جنوبی)



آمریکای شمالی و مرکزی:

۱- خوان بنیتز (پاراگوئه)، ۲- خوان کالدرون (کاستاریکا)، ۳- اسماعیل الفث (آمریکا)، ۴- درو فیچر (کانادا)، ۵- کاتیا گارسیا (مکزیک)، ۶- هکتور مارتینز (هندوراس)، ۷- اوسانه ناتیون (جامائیکا)، ۸- توری پنسو (امریکا)، ۹- سزار راموس (مکزیک)

آمریکای جنوبی:

۱- رافائل کلاوس (برزیل)، ۲- داریو هررا (آرژانتین)، ۳- کوین اورتگا (پرو)، ۴- آباتی رامون (برزیل)، ۵- آندره روخاس (کلمبیا)، ۶- گوستاوو تیه را (اورگوئه)، ۷- فاکوندو تیلو (آرژانتین)، ۸- ژسوس ونزوئلا (ونزوئلا)، ۹- سامپایو ویلتون (برزیل)

اروپا:

۱- ایوان بارتون (اسلوونی)، ۲- اسپن اسکاس (نروژ)، ۳- الخاندرو هرناندس (اسپانیا)، ۴- استفن کواچ (رومانی)، ۵- فرانسوا لتکسیه (فرانسه)، ۶- دنی ماکلیه (هلند)، ۷- سیمون مارسینیاک (لهستان)، ۸- مائوریزیو ماریانی (ایتالیا)، ۹- گلن نیبرگ (سوئد)، ۱۰- مایکل اولیویر (انگلیس)، ۱۱- ژوائو پنیرو (پرتغال)، ۱۲- ساندرو شائرر (سوئیس)، ۱۳- آنتونی تایلور (انگلیس)، ۱۴- کلمنت تورپین (فرانسه)، ۱۵- اسلاوکو وینچیچ (اسلوونی)، ۱۶- فلیکس زوایر (آلمان)

اقیانوسیه:

۱- کمپل کووانا (نیوزلند)