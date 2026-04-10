یک ‌صدا ایران را فریاد بزنیم؛ رسالت مستندساز ثبت این روزهای تاریخ است

مسعود زارعیان مستندساز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مقاومت ملت ایران در مقابل حمله متجاوزانه دشمن گفت: این روزها باید بیش از گذشته اختلافات را کنار بگذاریم و یک‌ صدا نام ایران را فریاد بزنیم. ما سومین جنگ تحمیلی را تجربه می‌کنیم‌ این مقطع از زندگی ایرانیان و تاریخ ایران باید ثبت شود. رویدادی که در زمان حیات نسل ما اتفاق می‌افتد و فرصتی بسیار مغتنم است. اگر سینمای مستند در این ایام نتواند رسالت و ماموریت خود را به انجام برساند، دیگر چه زمانی این کار را خواهد کرد؟ اما چگونگی این اقدام، قطعاً به لحاظ فرم و نگاه سینمایی نیازمند تأمل و دقت است.

کارگردان «در میان درختان انجیر» درباره وظیفه مستندسازان در این ایام گفت: مدیوم سینما، به ویژه سینمای مستند، به دلیل پرداختن به مسائل بحرانی و رویدادهایی که فرصت چندانی برای طراحی و بازآفرینی در آثار نمایشی ندارند، در اولویت قرار دارد. سینمای مستند ایران، سینمایی پرافتخار، مستعد، بالنده و دارای حضورهای بین‌المللی درخشان است و گاهی از سینمای داستانی پیشروتر، به‌روزتر، مؤثرتر و حتی پرافتخارتر است. این ظرفیت عظیم اقتضا می‌کند که در روزهایی که ایران مورد هجوم بی‌رحمانه استکبار جهانی به نمایندگی آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار گرفته، مستندسازان نقش خود را ایفا کنند.

این مستندساز تصریح کرد: به طور کلی می‌توان در ۲ جبهه فعالیت کرد؛ جبهه نخست، تولید آثاری است که به پر شدن آنتن تلویزیون و فضای مجازی در طول جنگ کمک می‌کند. برای مثال، گاهی رسانه‌های خارجی طرح یا تصویری خلاف واقع را منتشر می‌کنند. در اینجا وظیفه مستندساز تولید سندی برای پاسخ به آن ادعاها، بیان مظلومیت مردم ایران، اثبات وحشیگری دشمن، نمایش اقتدار کشور (چه در بعد مردمی و چه در بعد نیروهای نظامی) و نیز دلگرم‌بخشی و امیدآفرینی برای مردم است. هرچند ممکن است چنین آثاری به عنوان کار ماندگار ثبت نشوند، اما در لحظه تاثیرگذار خواهند بود.

کارگردان «غیرمسکونی» افزود: جبهه دوم، تولید آثار عمیق و ماندگار است. مستندسازان توانمند و شاخصی می‌توانند در این برهه، فیلم‌هایی بسازند که نه تنها مصرف لحظه‌ای داشته باشند، بلکه برای آینده نیز به عنوان اسنادی برای تقویت جبهه حق و حقیقت‌نمایی مورد استفاده قرار گیرند.

زارعیان درباره فعالیت‌هایش در جنگ اخیر توضیح داد: از زمان آغاز جنگ، بنده تقریباً سه پروژه را دنبال کرده‌ام. یکی از کارها مربوط به تلویزیون بود به نام «برای بیداری» که در واقع به حضور مردم در کف میدان و خیابان‌ها در همان روزهای نخست پس از شهادت رهبری می‌پرداخت. همچنین نماهنگی برای دختران میناب ساختم.

وی افزود: از جنگ ۱۲ روزه کار شخصی‌ای را شروع کرده‌ام به نام ‌«آن دیگران» که بیانگر نگاه شخصی خودم به اطرافم است. این پروژه با موضوع جنگ ۱۲ روزه آغاز شده، سپس به التهابات دی‌ ماه و بعد به جنگ رمضان رسیده است. در حال حاضر نیز مشغول جمع‌آوری تصاویر برای این اثر هستم.

این کارگردان در پایان اظهار کرد: افزون بر این، سوژه‌ای داشته‌ام درباره فردی که فعال سیاسی است و به خاطر وطن از پاریس به ایران بازمی‌گردد و به اجتماعات مردمی می‌رود. امیدوارم این پروژه نیز به نتیجه برسد.