برادر شهیدم راهت ادامه دارد؛ روایت مهر از شام اربعین امام شهید در رشت

خبرگزاری مهر، گروه استان ها: شام اربعین رهبر شهید مردم ولایتمدار و شهیدپرور رشت متفاوت تر از همیشه رقم خورد و رشتوندان در میدانی که عطر شهادت در آن پیچیده بود، گرد هم آمدند تا بار دیگر با آرمان های انقلاب و رهبری تجدید بیعت کنند.

این میدان اما این بار میزبان شهیدی دیگر بود؛ ناخدا سوم خلبان شهید «مجید فاطمی پور»، مردی از دیار میرزا کوچک خان جنگلی که جان خود را در راه دفاع از ایران نثار کرد.

همسر شهید با نگاهی محکم، پیام مقاومت زا فریاد می زد

در گوش های از این میدان، همسر شهید فاطمی پور ایستاده بود. چشمانش اگرچه دلتنگ و اشک آلود بود، اما نگاه محکم و استوارش، پیامی بزرگ را فریاد میزد: مقاومت تا پیروزی نهایی و شکست مفتضحانه دشمن. او بدون اینکه کلمه ای بگوید، با تمام وجودش به مردم فهماند که راه شهید ادامه دارد و هیچ قدرتی نمیتواند اراده ملت ایران را سست کند.

همین نگاه کافی بود تا شعله های غیرت در دل مردم زبانه بکشد. جمعیت که لحظاتی قبل در سکوتی آمیخته با اندوه فرو رفته بود، ناگهان یکصدا و محکم فریاد زد: «برادر شهیدم، راهت ادامه دارد». این شعار نه فقط یک جمله ساده، بلکه یک میثاق نامه بود؛ میثاقی که مردم رشت با شهیدشان بستند و آن را با تمام وجود فریاد زدند.

مردم میدان، پرشورتر از هر شب

اما داستان به اینجا ختم نشد. مردم رشت که همیشه در صحنه های حساس تاریخ حضور کم نظیری داشته اند، این بار نیز پرشورتر از هر شب در میدان حاضر شدند. آنها نه از سر اجبار، بلکه از روی عشق و اراده، زیر بارانی که به تازگی می بارید، ایستادند تا پیام خود را به جهانیان برسانند.

در لبیک به فرمان رهبر معظم انقلاب که همواره بر اتحاد و انسجام ملی تأکید دارند، جمعیت با شور و حرارتی وصفناپذیر ندای خیبرشکن «الله اکبر» سر دادند. این فریاد در آسمان رشت پیچید و پژواک آن به گوش دشمنانی رسید که خیال خام تسلیم کردن ملت ایران را در سر میپرورانند.

خیابان، سنگر اصلی مردم

مردم رشت در این شب تاریخی، اعلام کردند که تا پیروزی نهایی، خیابان را حفظ خواهند کرد. آنها به خوبی میدانند که خیابان، سنگر اصلی مردم در برابر دشمنان است و هرگز این سنگر را خالی نخواهند گذاشت.

«مرجان نعمتی صبا» یکی از شرکت کنندگان در این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ما آمده ایم تا به دشمن بگوییم که هیچ غلطی نمیتواند بکند. مردم ایران پای انقلابشان ایستاده اند و تا آخرین نفس از آن دفاع میکنند.

وی با چشمانی براق و مشت های گره کرده، اظهار داشت: شهدا رفتند تا ما بمانیم. ما هم میمانیم تا راهشان را ادامه دهیم. این کمترین کاری است که میتوانیم برای آنها انجام دهیم.

دست روی ماشه، دشمن در زبالهدان تاریخ

مردم رشت در این میدان، پیام دیگری نیز داشتند؛ پیامی که خطاب به دشمنان متجاوز و در رأس آنها آمریکای جنایتکار بود. آنها با حضور خود اعلام کردند که نیروهای مسلح ایران با دست روی ماشه، آماده دفاع از کیان این مرز و بوم هستند و دشمن متجاوز را به زبالهدان تاریخ روانه خواهند کرد.

جمعیت با شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل»، بار دیگر انزجار خود را از استکبار جهانی نشان دادند و تأکید کردند که هیچگاه زیر بار زور و تهدید نخواهند رفت.

زیر پرچم مقدس جمهوری اسلامی

اما شاید مهم ترین پیام این شب بزرگ، وحدت و انسجام ملی بود. مردم رشت از قشرها و سلایق مختلف، همگان زیر پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران جمع شده بودند. هیچ تفاوتی بین آنها وجود نداشت؛ همه یکصدا و یکدل، برای یک هدف ایستاده بودند: حفظ نظام و انقلاب.

پیرمردی که عصا به دست داشت و با سختی خود را به میدان رسانده بود، در میان جمعیت دیده میشد. وقتی از او پرسیدند چرا با این سن و سال به میدان آمدی، پاسخ داد: من شهدا را دیده ام که چطور جانشان را فدا کردند. حالا نوبت من است که حداقل با حضورم از آنها قدردانی کنم. تا جان دارم، از انقلاب دست نمیکشم.

تا پای جان برای ایران

مردم رشت در این شب، بار دیگر ثابت کردند که تا پای جان برای ایران ایستادهاند. آنها نشان دادند که هیچ تهدید و فشاری نمیتواند اراده پولادینشان را سست کند.

«فاطمه علیزاده» زن جوانی که فرزند خردسالش را در آغوش گرفته بود، با چشمانی اشکبار گفت: من این بچه را بزرگ میکنم تا راه شهدا را ادامه دهد. ما به شهدا بدهکاریم و تا ابد این بدهی را به دوش میکشیم.

پایان راه دشمن

این میدان، پایان راه دشمن بود. دشمنی که تصور میکرد با شهادت فرماندهان و دانشمندان هسته ای میتواند خللی در اراده ملت ایران ایجاد کند، اما امروز با چشمان خود دید که مردم ایران نه تنها نترسیدند، بلکه مصمم تر از همیشه پای کار ایستادند.

مردم رشت در شام اربعین امام شهید، به جهانیان نشان دادند که ایران زنده است، انقلاب زنده است، راه شهدا ادامه دارد و تا نابودی مفتضحانه شیطان بزرگ، محکم و مستحکم و تا پای جان برای ایران ایستادهاند.

الله اکبر، خامنه ای رهبر

در پایان این شب تاریخی، دوباره فریاد «الله اکبر» از میدان برخاست و جمعیت یکصدا شعار «لبیک یا خامنه ای» سردادند. شعارهایی که نشان میداد مردم رشت همچنان پشت سر رهبر خود ایستاده اند و هیچ قدرتی نمیتواند این پیوند ناگسستنی را از بین ببرد.