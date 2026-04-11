ما به مسئولان سیاسی اعتماد داریم؛ لزوم حفظ انسجام ملی

داوود بیدل کارگردان سینما در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این‌ روزهای وطن گفت: متاسفانه شاهد بودیم که به کشور عزیزمان حمله شد و رهبر معظم انقلاب به شهادت رسیدند. در این دوران، همه ما داغدار بوده و هستیم و فقدان ایشان برای همیشه مایه تأسف و حسرت خواهد بود.

وی با اشاره به حفظ انسجام ملی در روزهای پیش رو متذکر شد: آنچه در این شرایط حائز اهمیت است، حفظ انسجام ملی و نگهداشتن روحیه رزمندگی و مقاومت است.

کارگردان «نمور» تاکید کرد: هرچند در مقطع فعلی، فضای کشور فضای سوگواری و عزاداری است اما باید روحیه جنگ‌جویی و ایستادگی را نیز حفظ کرد تا کشورمان بتواند از این مرحله بسیار دشوار عبور کند.

وی درباره نقش مردم و مسئولان در روزهای اخیر با توجه به پیشنهاد آتش‌بس از سوی دشمن گفت: نخست، لازم می‌دانم از نیروهای مسلح کشورمان اعم از بخش‌های آفندی و پدافندی تشکر کنم. همه ما مدیون زحمات این عزیزان هستیم. نکته دوم آنکه سه ضلع اصلی کشور یعنی مردم، مسئولان سیاسی و فرماندهان نیروهای مسلح باید با هوشیاری کامل عمل کنند. مردم پشتوانه سیاسیون و نیروهای مسلح هستند.

این کارگردان در پایان اظهار کرد: ما به مسئولان سیاسی خود اعتماد داریم و می‌دانیم که در مذاکرات، مصالح عالی کشور را مد نظر قرار می‌دهند. همچنین نیروهای مسلح نیز مانند همیشه با هوشیاری و دقت کامل تحرکات دشمن را رصد می‌کنند تا امنیت و تمامیت ارضی میهن عزیزمان با هیچ مشکلی مواجه نشود.