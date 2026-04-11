۲۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۲۲

ما به مسئولان سیاسی اعتماد داریم؛ لزوم حفظ انسجام ملی

داوود بیدل کارگردان سینما با اشاره به لزوم حفظ انسجام ملی گفت که ما در مذاکرات پیش رو به مسئولان‌ سیاسی اعتماد داریم.

داوود بیدل کارگردان سینما در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این‌ روزهای وطن گفت: متاسفانه شاهد بودیم که به کشور عزیزمان حمله شد و رهبر معظم انقلاب به شهادت رسیدند. در این دوران، همه ما داغدار بوده و هستیم و فقدان ایشان برای همیشه مایه تأسف و حسرت خواهد بود.

وی با اشاره به حفظ انسجام ملی در روزهای پیش رو متذکر شد: آنچه در این شرایط حائز اهمیت است، حفظ انسجام ملی و نگهداشتن روحیه رزمندگی و مقاومت است.

کارگردان «نمور» تاکید کرد: هرچند در مقطع فعلی، فضای کشور فضای سوگواری و عزاداری است اما باید روحیه جنگ‌جویی و ایستادگی را نیز حفظ کرد تا کشورمان بتواند از این مرحله بسیار دشوار عبور کند.

وی درباره نقش مردم و مسئولان در روزهای اخیر با توجه به پیشنهاد آتش‌بس از سوی دشمن گفت: نخست، لازم می‌دانم از نیروهای مسلح کشورمان اعم از بخش‌های آفندی و پدافندی تشکر کنم. همه ما مدیون زحمات این عزیزان هستیم. نکته دوم آنکه سه ضلع اصلی کشور یعنی مردم، مسئولان سیاسی و فرماندهان نیروهای مسلح باید با هوشیاری کامل عمل کنند. مردم پشتوانه سیاسیون و نیروهای مسلح هستند.

این کارگردان در پایان اظهار کرد: ما به مسئولان سیاسی خود اعتماد داریم و می‌دانیم که در مذاکرات، مصالح عالی کشور را مد نظر قرار می‌دهند. همچنین نیروهای مسلح نیز مانند همیشه با هوشیاری و دقت کامل تحرکات دشمن را رصد می‌کنند تا امنیت و تمامیت ارضی میهن عزیزمان با هیچ مشکلی مواجه نشود.

ندا زنگینه

