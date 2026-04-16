به گزارش خبرگزاری مهر، «الیاس جراده» نماینده پارلمان لبنان در گفتگو با شبکه خبری المیادین اظهار داشت: پایداری مقاومت در لبنان و فشارهای ایران عامل اصلی برقراری آتش‌بس است.

وی همچنین نقش عربستان سعودی در این آتش‌بس را مثبت ارزیابی کرد.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دقایقی پیش در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال از برقراری آتش‌بس ۱۰ روزه در لبنان خبر داد.

طبق گفته ترامپ رئیس جمهور (لبنان) جوزف عون و بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی توافق کردند که به منظور دستیابی به صلح، رسماً یک آتش‌ بس ۱۰ روزه را از ساعت ۵ بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا (EST) آغاز کنند.

گفتنی است که آتش‌بس در لبنان یکی از شروط ایران برای هرگونه توافق با آمریکا بود.