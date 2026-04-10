تلگراف فاش کرد؛ ضربه اقتصادی سنگین ترامپ به شیخ نشینان

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه انگلیسی تلگراف در گزارشی با اشاره به تبعات تجاوز نظامی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران برای کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، نوشت: این کشورها به خاطر جنگافروزی ترامپ در منطقه متحمل ضرر هنگفتی شدهاند.
در گزارش تلگراف آمده است: تنشهای نظامی اخیر ناشی از حملات ایالات متحده و (رژیم) اسرائیل علیه ایران، فراتر از ابعاد نظامی، ساختار اقتصادی و امنیتی کشورهای حاشیه خلیج فارس را با چالشی بیسابقه روبرو کرده است.
این گزارش میافزاید: از سوی دیگر احتمال وضع تعرفه عبور از تنگه هرمز توسط ایران، ضرر هنگفتی به آنها میزند که پیشتر برای امنیت خود به واشنگتن تکیه کرده بودند.
بر اساس این گزارش، این جنگ نهتنها خسارات مالی عظیمی برای کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به بار آورده، بلکه اعتبار مناطقی مانند دوبی که خود را پناهگاه امن سرمایهگذاران غربی میدانستند را به شدت متزلزل کرده است.
این گزارش در ادامه با اشاره به اینکه اکنون ترمیم روابط لرزان واشنگتن و متحدان عربی او در هالهای از ابهام قرار دارد، میافزاید: در این میان، ناکارآمدی نسبی تجهیزات آمریکایی باعث چرخش کشورهای عربی به سمت تسلیحات پدافندی کشورهای شرق آسیا شده است چرا که سامانههای پدافندی «هانوا» کره جنوبی در جنگ اخیر عملکردی موفقتر از سامانههای پاتریوت آمریکا داشتهاند.
تلگراف در پایان این گزارش خود با اشاره به اینکه اکنون پرسش اساسی در محافل سیاسی این است که روابط میان واشنگتن و متحدان سنتیاش در خلیج فارس تا چه حد قابل ترمیم خواهد بود، آورده است: سرخوردگی ناشی از هزینههای اقتصادی جنگ و توهینهای دیپلماتیک ترامپ، کشورهای منطقه را در موقعیتی قرار داده است که احتمالاً به دنبال بازتعریف راهبردهای امنیتی و تنوع بخشیدن به شرکای بینالمللی خود خواهند بود.
