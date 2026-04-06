حمله به پایگاه نیروهای آمریکایی در امارات

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع خبری از وقوع چندین انفجار در یک پایگاه محل استقرار نیروهای آمریکایی در امارات خبر دادهاند.
بر اساس این گزارشها، این پایگاه هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفته و صدای انفجارها در اطراف آن شنیده شده است.
درهمین حال، وزارت دفاع امارات اعلام کرد که در حال مقابله با «حملات موشکی و پهپادها» است و سامانههای پدافندی برای رهگیری این تهدیدات فعال شدهاند.
تاکنون جزئیات بیشتری درباره میزان خسارات یا تلفات احتمالی این حملات منتشر نشده است.
همچنین وبسایت عبری "والا" گزارشهایی از برخورد ترکشها یا کلاهکهای انفجاری در مناطق شرقی تلآویو منتشر کرد.
