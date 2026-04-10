محمدمهدی شهریاری در گفتوگو با خبرنگار مهر در پی اعلام آتشبس اخیر، این رویداد را فرصتی مهم برای تقویت همگرایی میان دیپلماسی و میدان عنوان کرد و بر ضرورت بهرهگیری از این شرایط برای افزایش اقتدار ملی تأکید کرد.
وی با بیان اینکه تصمیمگیری درباره آتشبس و ورود به مذاکرات با میانجیگری پاکستان، حاصل اجماع ارکان اصلی نظام و جمعبندی شورای عالی امنیت ملی بوده است، افزود: این روند تحت هدایت رهبری و با در نظر گرفتن همه واقعیتها و ارزیابیهای دقیق صورت گرفته است.
نماینده بجنورد، گرمه، جاجرم، مانه، سملقان، و راز و جرگلان در مجلس شورای اسلامی همچنین بر لزوم قدردانی از مردم و حرکت به سمت آشتی ملی تأکید کرد و گفت: باید زمینه مشارکت همه نخبگان و دلسوزان کشور، فارغ از گرایشهای سیاسی، در مسیر توسعه و پیشرفت ایران فراهم شود.
وی با اشاره به ضرورت گسترش گفتوگوی فراگیر در جامعه، تصریح کرد: ایجاد وحدت ملی و اصلاح شیوههای حکمرانی، از الزامات عبور از شرایط کنونی و تحقق برنامههای توسعهای کشور است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان، آتشبس فعلی و توافق احتمالی آینده را فرصتی برای کاهش مشکلات و نگرانیهای مردم دانست و تأکید کرد: ملت ایران بار دیگر نشان دادند که در برابر هر تهدیدی، با اتحاد و ایستادگی از کشور خود دفاع خواهند کرد.
نظر شما