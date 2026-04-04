۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۲۰

آخرین اطلاعات درباره خلبانان آمریکایی سقوط کرده در کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج-استاندار کهگیلویه و بویراحمد آخرین جزئیات در رابطه با خلبان مفقود شده جنگنده آمریکایی را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یدالله رحمانی گفت: هنوز خبر موثقی مبنی بر دستگیری خلبان آمریکایی که پیش بینی می شد در محدوده استان ما باشد، منتشر نشده است.

وی با اشاره به اینکه خبر مبنی بر نجات یکی از خلبانان آمریکایی حربه دشمن است، اظهار کرد: اگر خلبانی نجات پیدا می کرد باید توسط همان هلیکوپترها این کار صورت می گرفت که خود آن هلیکوپترها سقوط کردند و مگر می شود نجات بدهند و بعد خودشان سقوط کنند؟

استاندار کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: روز جمعه کل مردم و عشایر منطقه در شهرستان های مختلف استان از زمانی که این هواپیماها برای پیگیری خلبان آمده بودند ، به طور خودجوش وارد منطقه شدند و اجازه ندادند که هلیکوپترها فرود داشته باشند به رغم اینکه هلیکوپترها چندساعتی در منطقه بودند.

    پربازدیدها

    پربحث‌ها