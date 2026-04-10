خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: همزمان با سالروز شهدای جنگ رمضان و در گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید، مردم مؤمن و انقلابی سنندج با حضوری گسترده در میدان آزادی این شهر، بار دیگر ارادت خود را به ارزش‌های انقلاب اسلامی و شهدای والامقام به نمایش گذاشتند.

این مراسم که با حضور اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا، جوانان، نوجوانان و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد، حال و هوایی خاص و سرشار از شور حماسی داشت.

در این آیین باشکوه، که سه شب متوالی در سنندج ادامه دارد، مردم شهر با در دست داشتن پرچم‌های جمهوری اسلامی ایران و تصاویر امام و رهبر معظم انقلاب اسلامی، فضای میدان را به صحنه‌ای از وحدت و همدلی تبدیل کردند و با سر دادن شعارهای انقلابی، بار دیگر پایبندی خود را به آرمان‌های نظام اسلامی اعلام کردند.

تجلی شور انقلابی نسل‌های مختلف در میدان آزادی

یکی از جلوه‌های ویژه این مراسم، حضور پررنگ نسل نوجوان و دهه نودی‌ها بود که با اجرای سرود «سلام فرمانده» فضای میدان را آکنده از شور و احساس کردند.

این نسل که نماد تداوم مسیر انقلاب اسلامی محسوب می‌شود، با هم‌خوانی این سرود، بیعت خود را با رهبر انقلاب اسلامی ایران اعلام کرده و نشان داد که آرمان‌های انقلاب همچنان زنده و پویاست.

خانواده‌ها نیز با همراهی فرزندان خود در این مراسم حضور یافته بودند و این حضور خانوادگی، جلوه‌ای از انتقال ارزش‌های انقلابی از نسلی به نسل دیگر را به نمایش گذاشت.

بسیاری از شرکت‌کنندگان با در دست داشتن تصاویر شهدا و پلاکاردهایی با مضامین انقلابی، بر ادامه راه شهیدان تأکید کردند.

برپایی نمایشگاه هنری با محوریت مقاومت

در حاشیه این مراسم، حوزه هنری استان کردستان اقدام به برپایی نمایشگاهی از آثار هنری کرد که با استقبال گسترده مردم مواجه شد.

این نمایشگاه شامل ۴۰ اثر کاریکاتور از هنرمندان استان بود که به موضوعات روز منطقه و جهان، به‌ویژه جنایات اخیر رژیم صهیونیستی و رویکردهای خصمانه آمریکا می‌پرداخت.

در این آثار، هنرمندان با نگاهی انتقادی و هنرمندانه، به بازنمایی یاوه‌گویی‌های مقامات آمریکایی از جمله اظهارات دونالد ترامپ درباره تنگه هرمز پرداخته بودند.

این نمایشگاه به‌عنوان بخشی از برنامه‌های فرهنگی مراسم، توانست نقش مؤثری در انتقال پیام مقاومت و روشنگری ایفا کند.

مواکب مردمی؛ جلوه‌ای از مشارکت اجتماعی و فرهنگی

از دیگر برنامه‌های قابل توجه این مراسم، برپایی مواکب توسط جوانان هیئتی و ورزشکاران بود که هر شب در میدان آزادی سنندج برپا می‌شود.

این مواکب با ارائه خدمات فرهنگی و فرهنگی، نقش مهمی در ایجاد فضای صمیمی و معنوی در میان شرکت‌کنندگان داشتند.

جوانان حاضر در این مواکب، با روحیه‌ای جهادی و انقلابی، تلاش کردند تا سهمی در برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم داشته باشند این حضور فعال جوانان، نشان‌دهنده پویایی و زنده بودن روحیه انقلابی در میان نسل جدید است.

طنین شعارهای استکبارستیزانه در سنندج

در طول برگزاری این مراسم، مردم سنندج با سر دادن شعارهایی همچون «الله‌اکبر»، «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل»، انزجار خود را از جنایات رژیم صهیونیستی و سیاست‌های خصمانه آمریکا اعلام کردند.

این شعارها که با هماهنگی و یک‌صدایی حاضران همراه بود، فضای میدان را به صحنه‌ای از اتحاد و مقاومت تبدیل کرد.

حاضران همچنین با تأکید بر حمایت از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و رزمندگان اسلام، بر ضرورت ایستادگی در برابر تهدیدات دشمنان تأکید کردند.

این بخش از مراسم، جلوه‌ای از روحیه مقاومت و ایستادگی مردم در برابر فشارهای خارجی بود.

تجدید بیعت با رهبر انقلاب اسلامی

یکی از مهم‌ترین بخش‌های این مراسم، اعلام بیعت مجدد مردم با رهبر معظم انقلاب اسلامی بود.

شرکت‌کنندگان با قرائت بیانیه‌ها و سر دادن شعارهای حمایتی، بر پایبندی خود به ولایت فقیه و ادامه مسیر انقلاب اسلامی تأکید کردند.

این بیعت، نه‌تنها بیانگر وفاداری مردم به رهبری نظام بود، بلکه نشان داد که ملت ایران در شرایط مختلف، همواره در کنار نظام و رهبری ایستاده‌اند و از آرمان‌های خود عقب‌نشینی نخواهند کرد.

گرامیداشت یاد دانش‌آموزان میناب

در این مراسم، یاد و خاطره دانش‌آموزان مظلوم میناب نیز گرامی داشته شد، تصاویری از این کودکان در بخش‌هایی از میدان به نمایش درآمد که با واکنش احساسی و تأثر حاضران همراه بود.

این بخش از مراسم، با هدف یادآوری مظلومیت کودکان بی‌گناه و تأکید بر لزوم توجه به مسائل انسانی و اجتماعی برگزار شد و بار دیگر اهمیت همدلی و همبستگی ملی را یادآور شد.

مراسم شبانه مردم سنندج در میدان آزادی، جلوه‌ای کم‌نظیر از حضور آگاهانه و مسئولانه مردم در صحنه‌های اجتماعی و سیاسی است که از ابتدای جنگ رمضان هر شب ادامه دارد، حضوری که به گفته بسیاری از ناظران، فراتر از قاب دوربین‌ها و توصیف قلم رسانه‌ها است.

مردم این شهر، همانند دوران دفاع مقدس و سال‌های پرالتهاب انقلاب، بار دیگر نشان دادند که در لحظات حساس، با وحدت و همدلی در میدان حاضر می‌شوند و از آرمان‌های خود دفاع می‌کنند.

کاروان خودرویی سنندجی ها در حمایت از وطن

مردم سنندج علاوه بر تجمع در میدان آزادی شهر کاروان خودرویی خود را در سطح خیابان‌های شهر نیز برپا می‌کنند کاروانی که پرچم پرافتخار ایران اسلامی را در تمام خیابان‌های شهر و توسط مسافران خودروها به نمایش می‌گذارد.

اینجا ملت برای اقتدار روزافزون ایران در تلاشند و کسی حاضر به خالی کردن میدان نیست.

بزرگ و کوچک و زن و مردم همگی وحدت و انسجامی مثال زدنی را به نمایش می‌گذارند و به جهانیان ثابت می‌کنند ایران و ایرانی برای حمایت از وطن همیشه در میدان حضور دارد.

این حضور گسترده، پیامی روشن برای جهانیان داشت؛ اینکه ملت ایران همچنان استوار، متحد و پایبند به ارزش‌های خود، مسیر پیشرفت و عزت را با قدرت ادامه خواهد داد.

بی‌تردید، چنین اجتماعاتی نه‌تنها یادآور رشادت‌های گذشته است، بلکه چراغ راه آینده‌ای روشن برای نسل‌های بعدی خواهد بود؛ آینده‌ای که در آن، ایران اسلامی سربلندتر از همیشه در عرصه جهانی خواهد درخشید.