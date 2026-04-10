۲۱ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۵۲

فرجی: فعالیت کارکنان خراسان شمالی به صورت حضوری می‌شود

فرجی: فعالیت کارکنان خراسان شمالی به صورت حضوری می‌شود

بجنورد- معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار خراسان شمالی گفت: از روز شنبه ۲۲ فروردین، ۱۰۰ درصد کارکنان دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و بیمه‌ها به صورت حضوری در ادارات حاضر می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان شمالی حسین فرجی اظهار کرد: در اجرای دستورالعمل ابلاغی سازمان اداری و استخدامی کشور و به منظور تداوم ارائه خدمات به مردم خراسان شمالی، نحوه فعالیت کارکنان از روز شنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۵ ابلاغ می‌شود.

وی افزود: ساعت فعالیت ادارات و دستگاه‌های اجرایی از ساعت ۸ صبح لغایت ۱۴ بعدازظهر اعلام می‌شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار خراسان شمالی تصریح کرد: صددرصد کارکنان دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و بیمه‌ها به صورت حضوری ایفای وظیفه خواهند نمود.

فرجی تصریح کرد: نحوه فعالیت مراکز آموزشی و دانشگاهی تابع بخشنامه‌های ابلاغی دستگاه‌های متبوعه خود خواهد بود.

وی بیان کرد: دورکاری روزهای پنجشنبه، کماکان تا اطلاع ثانوی معتبر می‌باشد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار خراسان شمالی در پایان تأکید کرد: دستگاه‌های خدمات‌رسان، نیروهای امدادی و عملیاتی، مراکز بهداشتی و درمانی، نیروهای نظامی و انتظامی، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از شمول بند دورکاری مستثنی می‌باشند.

کد مطلب 6796909

