به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با فرارسیدن بیستم فروردین و سالروز شهادت سیدمرتضی آوینی، هفته هنر انقلاب اسلامی از روز پنجشنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۵ به همت حوزه هنری انقلاب اسلامی در تهران و چند استان کشور آغاز شد.
در جریان این رویداد، مجموعهای از نمایشهای میدانی و پرفورمنس در ۹ نقطه از شهر تهران و همچنین در سه استان کشور به صحنه خواهد رفت. این اجراها با محوریت مفاهیم هویتی، ملی و انقلابی، تلاش دارند ارتباطی مستقیم با مخاطبان در فضاهای شهری برقرار کنند.
در این دوره، نمایش «آرش» از مجموعه «مشت و میدان» با بازی انوش معظمی، «ما ایرانیم» به کارگردانی ابوالفضل همراه، پرفورمنس «اتحاد مقدس» به کارگردانی علیرضا تاجیک، «به نام ایران» به کارگردانی محمد یزدی، «به رنگ پرچم» به کارگردانی حسین قاسمی، «زنگ بهشت» به کارگردانی مجتبی خلیلی، «رئیسعلی و کوچکخان» به کارگردانی مهدی روزبهانی و «فرشتههای میناب» به کارگردانی مریم شعبانی از جمله آثاری هستند که برای اجرا در این رویداد برنامهریزی شدهاند.
همچنین در بخش «فرا تهران»، نمایش «آرش» در شهرهای مشهد، لاهیجان و یزد نیز روی صحنه خواهد رفت تا مخاطبان خارج از پایتخت نیز در جریان این رویداد قرار بگیرند.
از دیگر برنامههای هفته هنر انقلاب برگزاری شبهای شعر در میادین اصلی شهر تهران است که با حضور شاعرانی چون وحیدزاده، الهام صفالو، معصومه مزینان، نانیزاد، رباب کلامی، سیدعلی رکنالدین، مهدی عبدالهی و بشری صاحبی برگزار خواهد شد. این برنامه در استانها نیز با حضور میلاد عرفانپور در قم و محمد رسولی در میناب ادامه دارد.
هفته هنر انقلاب اسلامی هر ساله با هدف گرامیداشت «روز هنر انقلاب» و یادبود سید شهیدان اهل قلم، سیدمرتضی آوینی، با مجموعهای از برنامههای نمایشی، ادبی و هنری در سراسر کشور برگزار میشود.
پوستر هفته هنر انقلاب رونمایی شد
همچنین همزمان با آغاز دوازدهمین دوره هفته هنر انقلاب اسلامی، پوستر این رویداد با طراحی صابر شیخرضایی رونمایی شد؛ اثری که با نگاهی نمادین و متأثر از شرایط روز، تلاش دارد تصویری حماسی و در عین حال امیدبخش از هنر انقلاب ارائه دهد.
در طراحی پوستر امسال، تندیس «انتظار» بهعنوان یکی از عناصر ثابت ادوار گذشته، همچنان مبنای شکلگیری اثر قرار گرفته اما با روایتی متفاوت. در این نسخه، فرم کلی اثر از حالت درونگرایانه فاصله گرفته و با تغییر در ساختار بصری، بر کنش، پویایی و حماسه تأکید شده است. حضور آسمان روشن و طلوع خورشید بهعنوان پسزمینه، نشانهای از افقگشایی، امید و آغاز فصلی تازه در بستر تحولات معاصر تلقی میشود.
این پوستر در ۲ نسخه عمودی و افقی طراحی شده که نسخه افقی آن برای اکران شهری در نظر گرفته شده است. در این نسخه، علاوه بر حفظ مؤلفههای اصلی، عناصر بصری مرتبط با فضای میدانی و دفاعی نیز به تصویر افزوده شده تا پیوند میان هنر و واقعیتهای جاری جامعه پررنگتر شود.
پوستر دوازدهمین دوره هفته هنر انقلاب در شرایطی طراحی شده که فضای اجتماعی و منطقهای، تأثیر مستقیمی بر روند شکلگیری آن داشته و همین مسئله باعث شده تا اثر، علاوه بر وجوه زیباییشناختی، حامل نوعی روایت از وضعیت امروز ایران باشد.
در همین زمینه، صابر شیخرضایی، طراح پوستر، درباره ایده اصلی اثر گفته است: «در این پوستر، برخلاف وضعیت پیشین تندیس، دستی مشتشده به آسمان استعارهای آشنا از مشت گره مرده رهبر عزیزمان هنگام شهادت بود که نمادی برای همه انقلابیهای جهان است؛ فرمی که انتظار را از حالتی صرفاً درونی خارج کرده و با عمل، شور و حماسه پیوند میزند؛ استعارهای از مُشتهای گرهکردهای که در دفاع از وطن و آرمانها در میادین و خیابانها شکل میگیرند.»
