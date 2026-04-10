بیانیه سازمان بسیج هنرمندان کشور به مناسبت هفته هنر انقلاب اسلامی 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان بسیج هنرمندان، به مناسبت ۲۰ فروردین هفته هنر انقلاب اسلامی سازمان بسیج هنرمندان کشور بیانیه‌ای منتشر و در آن از حضور هنرمندان اصیلی که در جریان جنگ رمضان در کنار مردم ‌و انقلاب بودند قدرانی کرد.

متن این بیانیه بدین شرح است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

با سلام و درود بر روح پاک شهیدان راه حق و میهن که هنر زیستن و هنر چگونه مردن را تقریر کردند؛ بخصوص بزرگ شهدای انقلاب اسلامی یگانه‌ دوران سرور شجاعان و حامی اهل معرفت و هنر رهبر شهیدمان امام خامنه‌ای و شهدای سرافراز جنگ رمضان که سرافرازی و شکوه تمدن ایران اسلامی را پاسبانی کردند و با درود به مردم فهیم، شجاع و حق‌جوی ایران که در آوازه‌ بزرگی و پایمردیشان اقصی نقاط جهان را درنوردیده است.

همه ساله سالگرد شهادت سید شهیدان اهل قلم؛ مرتضی آوینی بهانه‌ پاسداشت هفته‌ هنر انقلاب اسلامی و بسیج هنرمندان بوده و امروز در حالی سالگرد آن شهید والامقام را پاس می‌داریم که میهن بشکوه‌مان؛ ایران بزرگ به تنهایی در مقابل جبهه‌ فسق و فساد و استکبار در جهان ایستاده و بعنوان نماینده جبهه توحید و عقلانیت در برابر جبهه‌ نژادپرستی، خرافه و جهالت می‌ستیزد و چه زیباست هنگامه‌ ستیز حق و باطل وقتی زیبایی‌ها و زشتی‌ها بی‌پیرایه آشکار می‌شوند و نبرد خیر و شر نمود عینی پیدا می‌کند و هنر؛ یعنی نمایش همین کشمکش و جدال تا هنرمند و مخاطب را با این نبرد همراه کرده و به پالایش و والایش رساند.

در چهل روز اخیر هنرمندان اصیل ایران اسلامی در کنار مردم و رزمندگان و بعنوان صدای مظلومیت و شجاعت آنان ظاهر شده و با قلم و قدم و جان خویش در راه پیروزی میهن پرافتخارمان کوشیدند، چه بسیار هنرمندانی که در اثر جنگ ظالمانه دشمن کار و پیشه و درآمدشان تعطیل شد، اما خم به ابرو نیاورده و راست قامت ایستادند و به یاری رزمندگان شتافته و در میدان خیابان حضور یافتند، نقش زدند، نقش آفریدند، نوشتند و سرودند، هرچند اندک چهره‌های به اصطلاح هنری مستغرق در لوازم شهرت و ثروت و فریب‌خورده جبهه‌ رسانه‌ای استکبار سکوت اختیار کردند و گاه آب به آسیاب دشمن ریختند، که به حق جریان هنری اصیل راه خود را از این بی‌هنران جدا کرده و آنان را مجبور به کرنش در برابر سیل عظیم اراده و حرکت ملت غیور ایران نمودند.

اینک رسالت اهل هنر بازتاب این مایه از شجاعت و همدلی و پایداری در میان ملت بشکوه ایران است، شجاعت و همدلی بی‌نظیری که در هیچ برهه‌ای از تاریخ بشری شبیهی برای آن نمی‌شود جست، هنرمندان انقلابی و بصیر ایران اسلامی به درستی این رسالت را دریافته و با حضور در میدان بصورت عملی آمادگی و پای در رکابی خود را بیان نموده‌اند، اما وظیفه‌ نهادی مسئول در عرصه‌ هنر نیز آن است که زمینه‌ بروز و ظهور این اراده و همت جمعی را فراهم نمایند.

بسیار ناشایست خواهد بود اگر باز هم امکانات و منابع مالی نهادهای هنری و فرهنگی کشور در اختیار جریان‌های غیرانقلابی و ساکتان و بی‌تفاوتان جنگ اخیر قرار گیرد و باز هم مانند گذشته مسئولین هنری جهت سهل‌الوصول ساختن برنامه‌های سالانه‌ خود به سراغ به اصطلاح سلبریتی‌های نامسئول و غیرانقلابی رفته و پشت جریان اصیل هنر انقلاب را خالی کنند، که در این صورت سازمان بسیج هنرمندان به پشتوانه ده‌ها هزار هنرمند حرفه‌ای بسیجی که عضویت این سازمان را دارند وظیفه‌ مطالبه‌گری خود را پیش خواهد گرفت.

سازمان بسیج هنرمندان ضمن سپاس از هنرمندان متعهد انقلابی، مردم شجاع همیشه در صحنه، مسئولین و رزمندگان عزیز، این هفته را به همه دوستداران فرهنگ و هنر ایران اسلامی تبریک گفته و برای هنر ایران اسلامی آرزوی شکوه بیش از پیش دارد.»