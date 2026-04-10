به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت اداری مالی و مدیریت منابع وزارت علوم در خصوص نحوه حضور کارکنان دانشگاه‌ها و مراکز و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری وابسته به وزارت علوم اطلاعیه ای صادر کرد که به شرح زیر است؛

با عرض تسلیت به مناسبت چهلمین روز شهادت رهبر شهید انقلاب و با ارزوی پیروزی رزمندگان اسلام به استناد اطلاعیه مورخ ۱۹ فروردین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص نحوه فعالیت دستگاه های اجرایی کشور مطابق بخشنامه شماره ١٠٧٣٥٧ مورخ ١٤ اسفند ١٤٠٤ آن سازمان، نحوه فعالیت کارکنان دانشگاه‌ها و مراکز و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ستاد وزارتخانه به شرح زیر اعلام می شود:

الف- با توجه به اطلاعیه استانداری تهران، نحوه فعالیت ستاد وزارتخانه و واحدهای مستقر در استان تهران به شرح زیر اعلام می‌گردد؛

حداقل ۵۰ درصد از کارکنان باید به‌صورت حضوری ارائه خدمت دهند. بدیهی است نحوه حضور افراد بر اساس نظر مدیران مربوطه خواهد بود.

بانوان شاغل با کسب مجوز از مدیر مربوطه می‌توانند از دور کاری استفاده نمایند.

اولویت دور کاری با مادران دارای فرزند کمتر از شش سال و افرادی است که دارای بیماری زمینه‌ای و یا معلولیت می‌باشند. در صورت ضرورت و با تشخیص مدیر و در واحدهایی که برای تداوم خدمات نیاز به حضور بانوان باشد بایستی نسبت به ارائه خدمت بصورت حضوری اقدام گردد.

چنانچه برای ارائه خدمت نیاز به بیش از ۵۰ درصد باشد با نظر مدیران کارکنان مورد نظر ملزم به حضور خواهند بود

در ضمن کلیه رده‌های مدیریتی ملزم به ارائه خدمات حضوری می باشند.

ب- واحدهای مستقر در سایر استان‌ها می‌بایست بر اساس تصمیمات استانداری مربوطه اقدام نمایند.