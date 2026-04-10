پیام تسلیت روحانی در پی شهادت سید کمال خرازی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام حسن روحانی، رئیسجمهوری اسلامی ایران در دورههای یازدهم و دوازدهم، در پیامی شهادت سید کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی را تسلیت گفت.
متن پیام دکتر روحانی به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
وَ لا تَحْسَبَنّ الّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللّهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْیاءٌ عِنْدَ رَبّهِمْ یُرْزَقُونَ
آقای دکتر سید کمال خرازی نیز به قافله شهیدان جنگ تحمیلی سوم پیوست. انسانی مؤمن، مسئولی دلسوز و استادی برجسته که در حوزه سیاست خارجی صاحبنام و در عرصه علمی، صاحب رأی بود و در طی سالهای پس از انقلاب اسلامی، در هر مسئولیتی منشأ برکات و خیر به اسلام و ایران شد.
بنده از ۵۰ سال قبل توفیق آشنایی با ایشان را داشتم و در دوران دفاع ۸ ساله و دوران سفارت و وزارت خارجه ایشان و پس از آن با ایشان همکاری نزدیک داشتهام.
در طی همه این سالهای آشنایی و همکاری، اخلاص، تدین، اخلاق حسنه و تعهد و دلسوزی ایشان از بارزترین خصوصیات وی بود.
اینجانب شهادت این خادم متواضع، دانشمند متعهد و مدیر سلیم و حلیم را به خاندان معزز خرازی به ویژه حضرت آیتالله خرازی (دامت برکاته)، جامعه علمی و دانشگاهی و همکاران ایشان در مسئولیتهای متعدد و نیز ملت شریف ایران تسلیت عرض کرده و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم، علو درجات و حشر با سالار شهیدان را مسألت مینمایم.
حسن روحانی
۲۱ فروردین ۱۴۰۵
