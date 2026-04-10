تحلیل پنج ضلعی قدرت جمهوری اسلامی ایران

به گزارش خبرنگار مهر، احسان خاندوزی در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه ساری با گرامیداشت یاد شهدا و تقدیر از مردم مازندران، به تبیین مؤلفههای قدرت جمهوری اسلامی ایران و تحولات اخیر منطقهای پرداخت.
وی با اشاره به شکلگیری «پنجضلعی قدرت» در جمهوری اسلامی پس از تثبیت انقلاب اسلامی، اظهار کرد: این پنج مؤلفه شامل مردم متحد و پایکار، رهبری هوشمند، توان دفاعی و نظامی، مسئولان کارآمد و یاران جبهه مقاومت در منطقه است که در کنار یکدیگر ساختار قدرت کشور را شکل دادهاند.
خاندوزی با بیان اینکه محاسبات دشمنان، بهویژه رژیم صهیونیستی، بر تضعیف این مؤلفهها استوار بوده است، افزود: در تحلیل نادرست دشمن، تصور بر این بود که با هدف قرار دادن ارکان رهبری، نیروهای مسلح، مسئولان و همپیمانان منطقهای، مردم نیز از این روند حمایت خواهند کرد؛ در حالی که این برداشت متأثر از روایتهای رسانهای مغرضانه بوده است.
وی با اشاره به تحولات پس از عملیات «هفت اکتبر» و افزایش تنشها در منطقه تصریح کرد: پس از این رخداد و همچنین پاسخهای قاطع جمهوری اسلامی به اقدامات رژیم صهیونیستی، از جمله عملیات «وعده صادق ۱» در واکنش به شهادت شهید زاهدی، دشمن بهدنبال اجرای سناریوی مرحلهای برای تضعیف ایران برآمد.
وزیر پیشین اقتصاد ادامه داد: در این مسیر، حذف برخی چهرههای مؤثر داخلی و تضعیف محور مقاومت در منطقه در دستور کار قرار گرفت که حوادث سال ۱۴۰۳ از جمله شهادت آیتالله رئیسی، اسماعیل هنیه و سیدحسن نصرالله و همچنین تحولات سوریه، در همین چارچوب قابل تحلیل است.
ایستادگی ملت سبب عقب نشینی دشمن شد
وی با اشاره به ادامه این روند در سال ۱۴۰۴ گفت: دشمن با بهرهگیری همزمان از ابزار تهدید و مذاکره، تلاش کرد ایران را وادار به عقبنشینی کند، اما ایستادگی کشور موجب شد این اهداف محقق نشود و در نهایت درگیریهای مستقیمتری شکل گیرد.
خاندوزی با اشاره به وقوع جنگهای اخیر، از جمله «جنگ ۱۲ روزه» و «جنگ ۴۰ روزه»، خاطرنشان کرد: در این درگیریها تلاش شد ارکان نظام از جمله فرماندهان نظامی و حتی رهبری هدف قرار گیرد، اما انسجام داخلی و واکنش سریع نیروهای مسلح، معادلات دشمن را برهم زد.
وی تأکید کرد: برخلاف پیشبینیها، نهتنها مردم از صحنه خارج نشدند، بلکه با انسجام بیشتر از نظام حمایت کردند و همچنین ساختار رهبری کشور با ثبات و اجماع داخلی مسیر خود را ادامه داد.
سخنران پیش از خطبههای نماز جمعه ساری با اشاره به اضافه شدن یک مؤلفه جدید به قدرت جمهوری اسلامی اظهار کرد: تسلط بر تنگه هرمز بهعنوان یک عامل راهبردی، به مجموعه مؤلفههای قدرت کشور افزوده شده که ناشی از تحولات اخیر و فشارهای دشمنان است.
وی با استناد به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب مبنی بر پیروزی مردم در این مرحله از تقابلها، گفت: این پیروزی نشان داد حتی در صورت آسیب دیدن سایر مؤلفهها، این مردم هستند که با زمانشناسی، شجاعت و ولایتپذیری، کشور را از بحران عبور میدهند.
خاندوزی در پایان با اشاره به سناریوهای پیشرو، اعم از تداوم آتشبس یا نقض آن از سوی دشمن، تصریح کرد: در هر دو حالت، جمهوری اسلامی ایران با اتکا به ظرفیتهای داخلی و حمایت مردمی، در موقعیتی قرار گرفته که طمع دشمنان نسبت به کشور بهطور جدی کاهش یافته است.
وی همچنین با دعا برای پیروزی نهایی ملت ایران و عزت مسلمانان، بر تداوم مسیر مقاومت و نقشآفرینی ایران در معادلات منطقهای تأکید کرد.
نظر شما