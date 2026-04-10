گشت تنظیم بازار بروجرد از ۱۰ واحد صنفی بازرسی کرد؛ ثبت ۳ مورد تخلف

به گزارش خبرنگار مهر، واحد تنظیم بازار مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بروجرد در راستای حفظ امنیت غذایی در کنار چرخاندن چرخهای تولید در کشاورزی و امور دام و طیور، با برگزاری گشتهای ویژه تنظیم بازار، بخش دیگری از امنیت غذایی را فراهم میکند.
به منظور صیانت از حقوق شهروندی و حفظ آرامش بازار، گشتهای ویژه تنظیم بازار بر فروشگاهها، مرغفروشیها، قصابیها و نانواییها روز جمعه نیز ادامه پیدا کرد.
این گشتها با هدف نظارت بر نحوه قیمتگذاری، توزیع و عرضه کالاهای اساسی و استراتژیک و جلوگیری از هرگونه گرانفروشی و کمفروشی در ایام جنگ رمضان انجام میشود.
برگزاری گشتهای مشترک با تعزیرات حکومتی
عزتاله نباتی، معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بروجرد، با بیان این مطلب که به دلیل حساسیت شرایط، گشتها به صورت مشترک با تعزیرات و گاهی با سایر ادارات دیگر برگزار میشود، به خبرنگاران گفت: حضور نمایندگان تعزیرات حکومتی در کنار بازرسان جهاد کشاورزی، روند رسیدگی به تخلفات را تسریع و برخورد با متخلفان را قاطعانهتر میکند.
نباتی افزود: در گشت ویژه روز گذشته که با همکاری تعزیرات حکومتی انجام شد، ۱۰ مورد بازرسی از واحدهای صنفی سطح شهرستان صورت گرفت که ۳ مورد تخلف محرز گردید.
وی ادامه داد: این تخلفات شامل گرانفروشی، عدم درج قیمت و عدم رعایت دستورالعملهای ابلاغی بوده است.
معرفی واحدهای متخلف به مراجع قضایی
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بروجرد گفت: واحدهای متخلف به منظور انجام مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند و پرونده آنان برای بررسی بیشتر و اعمال قانون به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
وی تصریح کرد: با متخلفان بدون اغماض برخورد خواهد شد.
وضعیت کالاهای اساسی و رفتار مردم
نباتی با بیان اینکه کالاهای اساسی با تدابیر اندیشیده شده توسط دولت از قبل تأمین شده و کمبود خاصی وجود ندارد، افزود: مردم میتوانند با آرامش خاطر نیازهای خود را تأمین کنند و هیچ گونه نگرانی بابت کمبود کالاهای اساسی در سطح شهرستان وجود ندارد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بروجرد گفت: با گذشت ۴۰ روز از شروع جنگ، مردم از خریدهای هیجانی خودداری میکنند که این رفتار نشان از حس همدلی، پشتیبانی میهنی و درک عمیق از شرایط کشور دارد.
وی ادامه داد: این رفتار مسئولانه مردم، نقش مهمی در حفظ آرامش بازار ایفا کرده است.
تعدیل قیمتها با نظارت پایدار بر برخی اقلام
نباتی افزود: نظارت پایدار بر برخی اقلام اساسی باعث تعدیل قیمتها شده است و مردم میتوانند کالاهای مورد نیاز خود را با قیمتهای مناسب و منطقی تهیه کنند.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بروجرد تاکید کرد که این نهاد با گشتهای منظم و مستمر نظارتی، تلاش میکند تا ضمن تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، با متخلفان صنفی نیز برخورد قانونی کند.
وی ادامه داد: از شهروندان درخواست میشود در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، مراتب را به سامانه ۱۲۴ یا مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گزارش دهند تا در اسرع وقت نسبت به بررسی و برخورد قانونی اقدام شود.
